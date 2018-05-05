الانتخابات النيابية وما بعدها (بقلم جورج عبيد)

A + A -

أقبلت الانتخابات إلى الحسم، في الاقتراع والتصويت، وبعدها في إعلان النتائج. ميزتها أنها للمرّة الأولى تجرى على قانون حمل في طياته ثقافة راقية ما أدركها اللبنانيّون من قبل، وهي ثقافة النسبيّة حيث ابطلت بالتجسيد الكامل النظام الأكثري وأبادته بمحادله الطاحنة والساحقة. يفترض لمن قارب ويقارب تلك الثقافة للمرة الأولى أن يستخلص من خلال التحالفات وانسيابها، بأنّ النسبيّة تتناقض بالكليّة مع النظام الطائفيّ، فتنتفي بمعاني التناقض وجوهره استيلاد الطوائف لبعضها مع إضافة الصوت التفضيليّ، والانتفاء قائم بالصوت التفضيليّ أو من دونه، ذلك أنّ القانون النسبيّ للمرّة الأولى أدخل المسيحيين في المناطق المختلطة، والعاصمة بيروت بدائرتيها ليكونوا مقرّرين وفاعلين وليس مستنسخين ومستدرجين أو مستولدين. هذا عينًا جسّده التيار الوطنيّ الحرّ على سبيل المثال لا الحصر مع أقرب الحلفاء إلى قلبه وقد أعلن رئيسه جبران باسيل ذلك حين قال بأن نوابنا نختارهم بأصواتنا ولا يؤتى بهم من الغير.

ميزة الانتخابات هذه السنة وبعد تسع سنوات من غيابها، أنها تتوازى مع الانتخابات النيابيّة في العراق، وتتماهى العمليتان مع الاتجاه في سوريا إلى الحسم النهائيّ تمهيدًا لتسوية شاملة تشمل المثلّث اللبنانيّ-السوريّ-العراقيّ، ما بين روسيا وأميركا، وإيران جزء اساسيّ فيها، وبإمكان النتائج أن تتقارب ما بين البلدين العراق ولبنان لتكشف بالأكثريات الفائزة اللاعب الإقليميّ والدوليّ المؤثّر في المنطقة. وقد أظهر اختصاصيون في هذا الشأن بأن نتائج الانتخابات في لبنان والعراق ستفرض نفسها بمحتوياتها وإفرازاتها في ما بعد على التسوية المرجوّة في سوريا من بعد أن تتطهّر الأرض ميدانيًّا من رجاسة التكفيريين وزارعيهم. بمعنى أنّ الانتخابات في لبنان لها دويّها ووقعها بنتائجها، ولن تكون على الإطلاق معصومة عن النتائج المحقّقة في سوريا، وفي الوقت عينه ستأتي النتائج مساهمة بالتسوية السوريّة واستطرادًا في المنطقة بصورة عامّة.

من هنا فإنّ الانتخابات بواقعها وموقعها هذه السنة استراتيجيّة للغاية، إنّها مطلّ للبنانيين، لتجديد تكوين العهد وتجذيره وتثمير عملية التجذير بأن يكون قويًّا في الداخل كامل الأوصاف والوجود، فيستثمر قوته ومركزيته المتينة في رعايته لديمومة العمل في المؤسسات ليكون طرفًا لاعبًا في التأثير على مسرى التسوية ومجرياتها في الداخل. بمعنى أنّ العهد القوي، ليس شعارًا أو لفظة تستهلك في شدّ الحبال، بل هو إرادة وجوديّة وميثاقيّة ووطنيّة رسخت عند رئيس العهد كعمود وعماد رئيسيّ للبنان. اللحظة اللبنانيّة الجديدة لم تعد بهذا الاصطفاف أخروية في المطلق، من دون نفي التأثير الأخرويّ والتقليل من أهميته سواءً كان عربيًّا أو أقليميًّا أو دوليًّا. فلا شكّ ولا غرو بالقول بأنّ أطرافًا وأحزابًا تخوض المعركة الانتخابيّة من أجل إسقاط العهد بجوهره ومشروعيته ووظيفته وديمومة الوظيفة. إنّه الهدف الأساسيّ والجوهريّ لكونه يمثّل خطّ الدفاع الأوّل عن قضيتين تبناهما سيد العهد منذ الابتداء، وهو مفهوم السلاح الردعيّ ومفهوم القتال الاستباقيّ، أي أنه تبنّى مقاومة ألحقت بالإسرائيليين هزيمة قويّة في الجنوب وبدأ نشروعها بالانتصار في سوريا من خلال تثبيت عهد الرئيس بشار الأسد في سوريا. وتبنّت قضيّة فلسطين بالكامل، وظهرت قيمة التبنّي بالكلمتين اللتين ألقاهما رئيس الجمهوريّة في القمّة الإسلامية في اسطنبول، ووزير الخارجية اللبنانيّة جبران باسيل في لقاء وزراء خارجية الدول العربيّة، وقد تحوّل بفعلها إل وزير خارجية العرب وفلسطين. هذا التبنّي باستراتيجيته هو المستهدف من قوى داخليّة تسير بدورها في خطّ خليجيّ-أميركيّ يقرأ عناوينها جهارًا بالهجوم المركّز على التيار الوطنيّ الحرّ بأدواره ورؤاه ومشاريعه، وعلى حزب الله، وإن وجد بعضهم نفسه مضطرًّا للتحالف مع الحزب، أو وجد الحزب نفسه مضطرًّا للتحالف معه، منعًا لانشطار بنيويّ خطير يتفشّى من لبنان إلى سوريا والساحات الأخرى بالتأثيرات المباشرة وغير المباشرة. فهذا البعض المشار إليه بالإصبع لم يكن وليس هو ببعده الاستراتيجيّ شريكًا للمقاومة في مفهوم القتال الردعيّ ومشروعها في سوريا إلاّ لفظًا. والجدير ذكره أنّ المعنيين على معرفة وطيدة بهذا الأمر وإن حاولوا تجميل الواقع بمساحيق لا تلبث أن تزول عن الوجوه لتنكشف من عيونها وأدمغتها الوقائع الحقيقيّة.

تلك القوى العامدة والعاملة على إسقاط العهد بإضعاف رئيسه ميشال عون هي نفسها من تضامنت على محاربة ترشيحه ووصوله إلى الرئاسة بخلاف حزب الله، وقد وقف وقفة مبدئيّة ووفيّة بكمالها واكتمال عناصرها الأخلاقية والسياسيّة والرؤيويّة، والقوات اللبنانيّة التي منعت من وصول سليمان فرنجيّة إلى السلطة، ولكنّ الهدف تجمّد وتجلّد عند هذه النقطة ولم يطلّ على آفاق رحبة حاول الرئيبس نسجها بخيوط من حديد من اجل أن ترسخ القوات في المراحل المقبلة بدءًا بمحاولة الحوار مع حزب الله على وجه التحديد وقد فشلت كلّ تلك المحاولات. المعركة الانتخابيّة الحاليّة عنوانها صراع بين مشروعين كبيرين، واحد يحاول التموضع في لبنان وهو يستثني على وجه التحديد الرئيس سعد الحريري لكونه صار جزءًا لا يتجزّأ من العهد، والعهد مع الرئيس ووزير الخارجية قد حرّره من جريمة احتجازه، وتحرير الحريري بصورة أو بأخرى سبب من أسباب محاولة الانقضاض على العهد، وهو هدف استراتيجيّ وجوديّ كبير، ويريد ربط لبنان بالمشروع الأميركيّ-الخليجيّ-الإسرائيليّ، بضرب هويته اللبنانيّة والمشرقيّة وبعثرتها وتمزيقها، ومشروع آخر انتمى إليه ميشال عون قبل انتخابه رئيسًا منذ أن قرّر دخول سوريا وإعادة الموارنة بخاصّة والمسيحيين في لبنان بعامّة إلى جذورهم، واستكمل هذا النهج بعد انتخابه رئيسًا، وهو يستقرئ الآتيات من الأزمنة والأحداث المرسِّخة للثنائيّة الروسيّة-الإيرانيّة في حبك الرؤى، والمرسَّخة في لبنان بتجديد التكوين الرئاسيّ بصورة عاموديّة. فالمشروع الأوّل، متناسق بوظيفته مع التحريض الأميركيّ اليوميّ على تمزيق المعاهدة الإيرانيّة-الدوليّة (5+1) ويستهلك مع السعوديين لبنان أرضًا للضغط بهذا الاتجاه وبالتحديد على حزب الله، ألم تكن الغارات الإسرائيليّة على حماه ومحيطها جزءًا من فعالية التطويق في اللحظة الانتخابية اللبنانيّة-العراقيّة؟ ألم تكن الصواريخ الأميركيّة بدورها مصبوبة في هذا الاتجاه؟ الضغوطات السياسيّة والعسكرية والأمنية والاقتصادية متولّدة من قالب واحد وفكر واحد، والانتخابات النيابيّة في لبنان وسيلة من وسائله المستهلكة.

هذا المشهد الواسع يتيح ويبيح للناخبين اللبنانيين التوجّه إلى الصناديق للانتخاب وفقًا لفهمهم ممعنى التصويت من بعد أن يدركوا لمن يصوتون ولأي معنى يهتفون ومعه يتجاوبون؟ الانتخاب ليس لهذا أو ذاك من المرشحين، الانتخاب للمعنى الكامن في عقل المرشّح واللائحة المضموم إليها. هويّة اللائحة بصورة عامّة هي الجذابة والمستفزّة، والمقصود بالهوية، الهويّة السياسيّة الناهدة والرانية إلى تجديد التكوين بفعالية لعهد يجعل من نفسه مثلاً ومثالاً. لقد فرزت اللوائح وظهر المرشحون الناطقون. ولكن لا يغفلنّ امرؤ بأنّ المعارك الاستراتيجيّة على مقاعد معيّنة في دوائر محدّدة بمواقعها الاستراتيجيّة بوظيفتها الجغرافيّة توازي بأهميتها ودورها انتصار الرموز المناضلة والتي تتعرّض للاستهداف، كمثل المقعد الأرثوذكسيّ في عاليه على سبيل المثال لا الحصر، المعركة لا تطال المقعد بهويته المذهبيّة، بل تطال المنطقة بكيانيتها الوسطية الممدودة من بيروت إلى البقاع أو إلى دمشق، ومن بيروت إلى الشوف والجنوب وهي المطلّة على القصر الجمهوريّ في بعبدا. المسألة كما يحاول بعضهم التصوير ليست بالمفاضلة بين سيزار أبو خليل والياس حنا، المسألة تحتمل الموازنة بين رمزية سيزار وأهميّة استواء إلياس على المقعد الأرثوذكسيّ بسبب المكنون السياسيّ-الاستراتيجيّ كعنوان لانكباب الطرف الآخر عليه.

أجراس الانتخابات تقرع وسينكب اللبنانيون بكثافة على صناديق الاقتراع في عرس ديمقراطيّ اشتقنا إليه، المعنى في الانتخاب في الفهم والتدقيق بكل لائحة، فما كان قبل الانتخاب شيء وما بعده شيء آخر، والأهمّ الأهمّ، أن ينطلق العهد بمجلس نيابيّ جديد وحكومة جديدة، يصير بها لبنان لاعبًا اساسيًّا في منطقة حافلة بالتغييرات الجيو-استراتيجيّة، والأهمّ الأهمّ أن يتمّ اقتلاع وحش الفساد وإلاهابه، لتكون عندنا مؤسسات نقيّة بريئة من العيب، ووطن يرتقي بجمال طبيعته وصدق شعبه وقوة حكمه وفرادة نظامه إلى الضياء الساطع من خلف الآفاق القريبة والبعيدة.

وكل موسم انتخابات وأنتم بخير ولبنان الحق والحقيقة بخير، على رجاء ان تحقق لنا النتائج المزيد من النموّ والازهار لوطن يستحق الحياة إلى منتهى الدهر.