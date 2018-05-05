هكذا انتهت حياة قاسم!

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مقتل الشاب قاسم ابو زيد اثر حادث صدم تعرض له منتصف الليلة الماضية في كفرجوز - النبطية.

وفي التفاصيل، انه بعيد منتصف ليل الجمعة - السبت وبينما كان ابو زيد قرب دوار كفرجوز صدمته سيارة من نوع مرسيدس E320 لون اسود تحمل اللوحة رقم 578680/ج، وعلى الفور تم نقله الى مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية، لكنه فارق الحياة فجرا.

وأفيد ان السيارة الصادمة فرت الى جهة مجهولة وكان يقودها السوري ح. م. شكوحي وعملت دورية تابعة لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من مكتب النبطية على توقيفه لاحقا في محلة كفرجوز، وتم تسليمه مع السيارة الى مفرزة سير النبطية.