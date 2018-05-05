تفاصيل الجريمة المروعة في البقاع!

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صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي:

حوالي الساعة 19.30 من تاريخ 1/5/2018، عُثر على جثة المواطن ي. ح. (مواليد عام 1944) وعليها آثار طعن، وذلك في داخل منزله الكائن في بلدة تعلبايا البقاعية. كما عُثر على سيارته وهي نوع "ب. أم." لون أسود في سهل بلدة جديتا.

على أثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها، ومن المتابعة الاستعلامية، تمكنت في خلال أقل من /48/ ساعة من تحديد هوية المشتبه بهما بارتكاب الجريمة، ونتيجةً لعمليات الرصد والمراقبة الدقيقة، تمكنت قوة خاصة من الشعبة المذكورة من توقيفهما بتاريخ 3/5/2018، بعملية متزامنة، في بلدتي تعلبايا وسعدنايل، وهما:

•ب. د. (مواليد عام 1999، سوري)

•ج. أ. (مواليد عام 1997، سوري)

بالتحقيق معهما، اعترفا بارتكابهما جريمة القتل بعد أن خطّطا لسرقة سيارة المغدور وبيعها لاحقا بهدف الحصول على المال والمخدرات، ثم قاما بإخفاء السيّارة في سهل جديتا، خوفاً من انكشاف أمرهما، بعد شيوع خبر مقتل الضحيّة في البلدة.

أودع الموقوفان القضاء المختص، بناءً على إشارته.