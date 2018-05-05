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إنتخابات تاريخية

5
MAY
2018
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لم يسبق لانتخابات نيابية في لبنان أن أخذت هذا الحجم من الرصد الخارجي والتفاعل الداخلي.


فهي لم تعد مجرد استحقاق دستوري وسياسي، وإنما أضحت حدثا إقليميا وينظر إليها على أنها جزء من تطورات وأحداث مترابطة ومؤثرة في عملية إعادة رسم خارطة القوى والتوازنات في المنطقة.

عشية «الأحد الكبير» و«المنازلة الكبرى» على كل مساحة لبنان، ومع بلوغ السباق الانتخابي أمتاره الأخيرة وإطفاء المحركات السياسية، ودخول فترة الصمت والسكينة وحبس الأنفاس، ترتسم الصورة التالية:

1- لا مبالغة في القول عن انتخابات العام ٢٠١٨ إنها «انتخابات تاريخية». هذه أول انتخابات تجري على أساس القانون النسبي الجديد الذي خلط أوراق التحالفات والعلاقات والتوازنات.


وهذه أول انتخابات يقترع فيها المغتربون اللبنانيون في الخارج. والأهم أنها انتخابات تؤسس لمرحلة سياسية جديدة في لبنان معلنة انتهاء مرحلة ٨ و١٤ آذار.

2- الانتخابات لا تحمل معها ولا تنتج تغييرا سياسيا جذريا في الخارطة وميزان القوى، وإن كانت ستحدث تغييرا في أحجام و«قياسات» بعض الكتل والأحزاب التي ستأخذ حجمها الطبيعي في ظل قانون «نسبي تفضيلي» مركب. ولكن التغيير الأبرز سيكون في «الوجوه» وفي تركيبة المجلس الجديدة «العمرية» مع دخول عدد وافر من الشباب الذين يخوضون المعترك السياسي للمرة الأولى.

3- ثمة متسع للمفاجآت الانتخابية مثل سقوط «أسماء بارزة» أو نجاح «شخصيات مغمورة». فمن الصعب حتى على قادة الأحزاب والطوائف التحكم في مجمل العملية الانتخابية ومجرياتها.


ومن الصعب الخروج بنتائج وتقديرات نهائية وكاملة، والركون الى استطلاعات وآراء الخبراء، إذ لا يمكن معرفة اتجاهات التصويت لدى جيل من الشباب ينتخب لأول مرة منذ عشر سنوات تقريبا، ولا معرفة مدى وكيفية تفاعل الرأي العام مع حملة شعواء شنت على مجمل الطبقة السياسية وفرضت عناوين «الإصلاح ومكافحة الفساد والإنماء والاقتصاد» على انتخابات غابت عنها للمرة الأولى منذ ٢٠٠٥ العناوين والشعارات السياسية (السيادة والسلاح والمحكمة الدولية…).

عشية «الأحد الكبير» السؤال المطروح: لمن تكون الأكثرية النيابية الجديدة، ومن يحكم لبنان لسنوات مقبلة؟. الجواب في اليوم التالي 7 ايار.

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