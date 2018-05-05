توزّع إجمالي عدد الناخبين اللبنانيين بحسب الطوائف والمذاهب

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بلغ العدد الإجمالي للناخبين اللبنانيين 3 ملايين و746 ألفا و 483 ناخباً أُدرجوا على لوائح الشطب، وهم ينقسمون طائفياً على 2.391.943 مسلماً (1.085.146 سنّة و1.068.274 شيعة و206.894 دروزاً و31.629 علوياً) بنسبة 63.85 في المئة، و1.334.510 مسيحيين بنسبة 35.62 في المئة (725.535 موارنة، 257.713 ارثوذكس و172.450 كاثوليك، و87.679 أرمن ارثوذكس و19.566 ارمن كاثوليك و19.016 انجيليين و30.681 سريان و21.870 اقليات) اضافة الى 4.704 يهود (غالبيتهم الساحقة هاجرت لبنان ومن بقي يعيش القسم الأكبر منهم متخفياً) و15.326 «مختلفا».