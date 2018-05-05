living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 5 أيار 2018

5
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

الجمهورية

يصر احد النواب غيرالمرشحين الى الإنتخابات على الحضور الى مكتبه في مجلس النواب يومياً وحتى انتهاء ولاية المجلس الحالي.

لفت مصدر قضائي إلى أن قراراً طال انتظاره سيصدر بعد الإنتهاء من الإستحقاق النيابي.

يتردّد أن وزيراً سابقاً أوحى بأنه في مهمة كلّفته بها مرجعية بارزة فيما الحقيقة كانت زيارته لمرجعية غير مدنية بمبادرة شخصية منه.


البناء

 

كواليس
تترقّب المصادر الأممية الجولة التي سيقوم بها المبعوث الخاص في اليمن مارتن غريفيت وما الذي سيحمله إلى صنعاء التي سيبدأ منها مباحثاته، بعدما سمع من الشهيد صالح الصماد تصوّر أنصار الله للحلّ السياسي وصرّح بعدها بأنّ الإيجابيات تتقدّم في اليمن نحو الحلّ، وجاء تقريره أمام مجلس الأمن موضع رضى من أنصار الله. وتقول المصادر إنّ حقيقة الموقف السعودي ستظهر مع طروحات غريفيت وما إذا كان التصعيد هو الحقيقة أم السعي لحفظ ماء الوجه والخروج بأقلّ الخسائر. وهذا سيكشف حقيقة الموقف الأميركي تجاه مستقبل الملف النووي الإيراني.


اللواء

غمز
تتحدث معلومات عن تعليمات زوّد بها فريق مراقبين دولي وصل إلى بيروت، لكشف المزاج الانتخابي خارج المخالفات.

همس
انتهت كافة الكتل الكبرى من توزيع الصوت التفضيلي في دوائرها، بما يتلاءم مع رؤية الإدارة الانتخابية للمعركة.

لغز
وزير سيادي يواجه أزمة انتظام حزبي مع فريقه، قد تؤدي إلى انصرافه إلى ترتيبات إنفصالية، بعد 20 أيار.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout