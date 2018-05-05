اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 5 أيار 2018

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الجمهورية

يصر احد النواب غيرالمرشحين الى الإنتخابات على الحضور الى مكتبه في مجلس النواب يومياً وحتى انتهاء ولاية المجلس الحالي.

لفت مصدر قضائي إلى أن قراراً طال انتظاره سيصدر بعد الإنتهاء من الإستحقاق النيابي.

يتردّد أن وزيراً سابقاً أوحى بأنه في مهمة كلّفته بها مرجعية بارزة فيما الحقيقة كانت زيارته لمرجعية غير مدنية بمبادرة شخصية منه.



البناء

كواليس

تترقّب المصادر الأممية الجولة التي سيقوم بها المبعوث الخاص في اليمن مارتن غريفيت وما الذي سيحمله إلى صنعاء التي سيبدأ منها مباحثاته، بعدما سمع من الشهيد صالح الصماد تصوّر أنصار الله للحلّ السياسي وصرّح بعدها بأنّ الإيجابيات تتقدّم في اليمن نحو الحلّ، وجاء تقريره أمام مجلس الأمن موضع رضى من أنصار الله. وتقول المصادر إنّ حقيقة الموقف السعودي ستظهر مع طروحات غريفيت وما إذا كان التصعيد هو الحقيقة أم السعي لحفظ ماء الوجه والخروج بأقلّ الخسائر. وهذا سيكشف حقيقة الموقف الأميركي تجاه مستقبل الملف النووي الإيراني.



اللواء

غمز

تتحدث معلومات عن تعليمات زوّد بها فريق مراقبين دولي وصل إلى بيروت، لكشف المزاج الانتخابي خارج المخالفات.

همس

انتهت كافة الكتل الكبرى من توزيع الصوت التفضيلي في دوائرها، بما يتلاءم مع رؤية الإدارة الانتخابية للمعركة.

لغز

وزير سيادي يواجه أزمة انتظام حزبي مع فريقه، قد تؤدي إلى انصرافه إلى ترتيبات إنفصالية، بعد 20 أيار.