عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 5 أيار 2018

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الاخبار

إلى الصناديق دُر ... هناك تُحسم الأحجام النيابية

«عطلة الانتخابات» في المصارف: قرار سياسي أم تعميم عادي؟

صمتٌ انتخابي لا ينتظر أحداً يكسره

الجمهورية

الإنتخابات إلى الصناديق غداً.. ونقــاش مُبكِر حول الحكومة الجديدة

البناء

المشنوق يُعلن سقوط التسوية ولن يشارك بحكومة لا تضع سلاح المقاومة تحت قيادة الجيش

جنبلاط يهاجم الحريري «لالتحاقه بالسلطة الجديدة»... والمستقبل يراشق «المشاريع» في قصقص

اللواء

كل أسلحة السلطة قبل الصمت.. وقلق دولي حول الأغلبية الجديدة!

ميقاتي يتّهم الأجهزة بالتدخُّل.. وجنبلاط يصف «تكتل الإصلاح» بالكذبة 00 وخليل وباسيل يتبادلان تُهم الفساد

الديار

الانتخابات رسمت الخط السياسي للحكم والحكومة المقبلة محكومة بتغييرات نوعية

المستقبل

اليوم "صمت" .. وغداً "صوت"