باسيل : معركتنا محاربة الفساد و على اللبنانيين الإختيار بين " بي الكل " او " بي الفساد"

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الوزير جبران باسيل ل "OTV":

- سمير جعجع يعترف في المجالس الخاصة ان التيار لا دخل له في ملفات الفساد وقد قالها لي شخصياً

- انا اتحدى ان يكون بيني وبين نادر الحريري اي ملف او شركة عمل

- دائرة المناقصات ليس لها دخل بملف الفساد وقد احلناه الى دائرة المناقصات بناء على طلب القوات وقد حولوها لانتصار وهمي

- يستعملون ملف البواخر والكهرباء للغرض الانتخابي فقط لا غير

- نحن لا نستطيع ان نظر على كل الشاشات لانهم يطلبون مبلغ النصف مليون دولار على كل حلقة

- سمير جعجع يعترف في المجالس الخاصة ان التيار لا دخل له في ملفات الفساد وقد قالها لي شخصياً

- انا اتحدى ان يكون بيني وبين نادر الحريري اي ملف او شركة عمل

- دائرة المناقصات ليس لها دخل بملف الفساد وقد احلناه الى دائرة المناقصات بناء على طلب القوات وقد حولوها لانتصار وهمي

- يستعملون ملف البواخر والكهرباء للغرض الانتخابي فقط لا غير

- نحن لا نستطيع ان نظر على كل الشاشات لانهم يطلبون مبلغ النصف مليون دولار على كل حلقة

- عدد التيار الملتزمين في التكتل الحالي اقل من عدد المستقلين اما الان فالوضع مختلف

- الاقطاع السياسي الى اضمحلال في الشأن السياسي

- طالما حدود الكلام السياسي ضمن الاطر الديمقراطية لا مشكل به

- انحرم اللبنانيون من الكهرباء بفضل الكيدية السياسية واكبر دليل على شفافية الخطة السابقة هو اقرار مجلس الوزراء منذ يومين ان ال tva من خارج العقد في ملف دير عمار

- انا من اللذين اشتغلوا مع تيار المردة للتوسع ابعد من المدفون والانتشار في كل المناطق اللبنانية ولكن اذا هم ارادوا العودة الى ما قبل المدفون فهذا قرارهم

- القوات قالوا لن نكون بلائحة تضم ناجي البستاني وعادوا وتحالفوا معه

- نحن رفضنا ان نكون بلائحة يعلنها وليد جنبلاط ويسمي لنا نوابنا ويحدد حصصنا

- العودة الى الجبل تكون بان يشارك ابناء الجبل باختيار نوابهم والعودة الكريمة لاهل الجبل

- الجبل يجب ان يعود الى توازن

- نحن بنينا لائحتنا مع المير طلال ارسلان على تقسيم منصف للمقاعد

- القوات اللبنانية كانت خطتهم واضحة بعدم التحالف معنا وهناك اتفاق ضمني بين المردة والكتائب والقوات بعدم التحالف معنا واكبر دليل على ذالك عم الهجوم على بعض

- اقول لكم مجلس الوزراء سيقر البواخر بعد الانتخابات

- هدفنا ليس البواخر هدفنا معمل دير عمار وتأمين الكهرباء للناس واذا صدق معنا السوريين وأعطونا الكهرباء بكلفة أقل فسنعقد الاتفاق معهم لحين الانتهاء من دير عمار

- عدم التحالف مع حزب الله في جبيل هو خطأ تكتيكي سيتعالج في محاربة الفساد بعد الانتخابات

- في حساباتنا لدينا اكثر من القوات في البقاع بقليل ولم يرضوا ان يعطونا مقعد واحد ويتهموننا بالجشع

- من حق الشيعة ان يختاروا مرشحهم في جبيل كما يحق لنا ك 70 ألف ناخب في مرجعيون أن نسمي مرشحنا

- انا بالتأكيد نعذب فنحن اصحاب حق ونطالب به

- الابراء المستحيل اصبح قانون ولم يبقى مجرد كتاب وفرض على وزارة المال التدقيق في حسابات السنوات السابقة

- لم اذهب عند الرئيس بري لاطلب بتغير الوزارة بل بتغيير بعض وزراء التكتل بسبب عدم الفعالية في العمل

- المردة لم يأخذو بحيلتهم وزيرين الا لما كانوا معنا

- المهم هو تعيين اصحاب الكفائة في الوزارة

- فلياخذو من حصصنا عدد من الوزراء والنواب ويعطونا بالمقابل من طائفتهم فهكذا تكون المداورة الصحيحة

- لا نريد الغاء أحد وليس لنا القدرة على الغاء أحد

- هل من أحد يستطيع ان ينكر الشعبية التي يمثلها الرئيس بري؟ الخيار بالاخلاف معه يكلّف الكثير

- لم نكن نصدق ما حققناه من توافق وطني بعد مشكلة الرئيس الحريري الى أن أتانى الرئيس بري باختراع امضاء وزير المال على مرسوم الترقيات

- اكبر شهادة لي بان يقوم أحد مثل الوزير علي حسن الخليل باتهامي بانني لص فهذا يأكد برائتي وخاصةً بعد قرار مجلس الوزارء الاخير

- كما وافق الوزير خليل على الدفع لشركة التي كانت مسؤولة عن اعادة تأهيل معمل الزوق بعد مماطلة طويلة دفع المستحقات بعد رفع شكوى لمحكمة فرنسية تم الامضاء على ملف دير عمار

- محاربة الفساد لديها كلفة كبيرة في اوروبا تم تصفية بعض الاشخاص

- لا يمكنك تنظيف البلد من الفساد بمجرد المشاهدة من المنزل

- انا اتوقع اكثر بكثير من الكلام بمجرّد محاربة الفساد

- اذا واحد راح لعند المناصرين لحزبو بكون عم يعمل سياحة سياسية؟

- اكتر شي انتبسكت بكلمة برغوت هي انو بيعقس وبيوجع

- لدينا امتداد داخل بعلبك الهرمل ولدينا مرشحة شيعية في هذه الدائرة

- اذا لم يذهبوا الى دولة مدنية فنحن كمسيحيين نريد حصتنا كاملة

- حسب أخر احصاءات قمنا بها سنوجه ناخبينا للصوت التفضيلي نهار الاحد

- هناك مرشحين متحالفين معهم يخالفون الاتفاق

- في طرابلس المعركة صعبة جداً كما في عكار ورمزية مقعد جيمي جيور لها اهمية

- لا شك بان اصوات تيار المستقبل في الكورة ستصب لنا ليس لها اهمية بالنسبة لاصوات السنة في زغرتا لنأمن المقعد العاشر

- البقاع الشمالي سعيد طوق هو مغوار في بشري وانا اعده بان سيكون لنا عمل جدي في بشري بالفترة المقبلة

- في كسروان روجيه عازار مرشح التيار و أيضاً شامل روكز هو متلزم بالتكتل

- في المتن لدينا مرشحين التيار : ابراهيم كنعان ، الياس بو صعب ، إدكار معلوف

- في بعبدا - عاليه : ألان عون ، حكمت ديب ، ناجي غاريوس ، سيزار ابي خليل و ايلي حنا

- معركتنا محاربة الفساد و على اللبنانيين الإختيار بين " بي الكل " او " بي الفساد"- التيار سيفوز في الإنتخابات و هدفنا تكبير التكتل - اطلب من الناس المشاركة بكثافة في الإنتخابات

-نريد كتلة نيابية وازنة لمحاربة الفساد لذلك على جميع المواطنين الإقتراع بكثافة ... و ما في شي بوقفنا " التيار القوي "