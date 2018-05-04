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رسالة من المرشح روجيه عازار إلى أهل كسروان

4
MAY
2018
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إلى أهلي في كسروان الفتوح والساحل والوسط والجرد

بعد قليل يبدأ صمتنا لنترك المجال لصوتكم يرتفع في الصناديق بضمير وحكمة ووفاء... واثقون بأصواتكم الهادرة كما كرامتكم, كما أحلامكم... واثقون بأنكم ستكررون مشهد التسونامي ليعصف في كسروان وفي لبنان من جديد عزة وكرامة وإنماء وإنجازات... واثقون بأنكم صوت الحق الصارخ في برية التضليل والكذب والاقطاع والفساد... ها قد أتت ساعة الانتخابات المنتظرة لتعبروا عن رأيكم بحرية وبتحرر ونعدكم أننا سنكون صوتكم أينما كنا...
بإشارة صح على اللائحة الصح والمرشح الصح ستصنعون كل الفرق... فإلى اللقاء في أحد الوعد والعهد لنبني لبنان القوي...
فالى اللقاء الاحد مع لائحة لبنان القوي من اجل عهد واعد.....
صوتوا تيار... صوتوا روجيه عازار!

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