living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

6 ايار فرصة للمحاسبة وتمتين من انجز وكانت له جرأة المواجهة . كنعان للمتنيين: تهرب منافس من المناظرة سقطة له ولما يدعيه

4
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توجّه النائب ابراهيم كنعان الى المتنيين بكلمة مباشرة قبل الصمت الانتخابي قائلا "بعد 9 سنوات على الولاية السابقة، واكثر من 4 سنوات على التمديد، اتت الفرصة ليختار اللبنانيون ويجددوا الحياة الديموقراطية والدماء في هذا النظام على اساس الوعي والتجربة، لينقلوا لبنان والمتن الذي لي شرف الترشح عنه، لواقع جديد نريده خارج الاطار العائلي والاقطاعي والتهميش.

اضاف كنعان "لسنا جماعة شعارات، واهم انجاز هو المواجهة الديموقراطية والمناظرة امام الشعب. وقد دعوت منافساً لي استمعت اليه منذ قليل لمناظرة في ضوء كلامه عن  اتهامات ملفات واكتشافات بخمسة نواب، وهو ما يذكرني كثيراً بعهود سابقة، حيث لم تعط الشعبوية نتيجة عملية. وبعد تهرّبه من المناظرة، بعدما كنت جاهزاً كالعادة بكل ملفاتي لطرح الامور بجدية ومسؤولية، والتهرب يعني ان الملفات والادعاءات سقطت كما سقط الملوّح بها، اذ لا يمكن اطلاق الاتهامات والحديث عن التوتر العالي الذي أنا من منع تمديده على مدى 11 عاماً الى ان توصلنا الى الحل، ولا عن الضرائب والموازنات حيث اعتقدت ان احداً سواي كان رئيساً للجنة وعمل على الرقابة والاصلاح على مدى 50 يوماً في كل مرة كانت تحال فيها الموازنة، الى أن كانت الاصلاحات التي وصلت الى مؤتمر سيدر، ودخلت الى الهدر والفساد والجمعيات الوهمية، ووضعت حداً للسقف الاستدانة".

واعتبر كنعان انه "بعدما ظهرت الحقيقة، وتبيّنت مدرسة الانجاز والعمل في مقابل مدرسة الحكي غير المسنود الى وقائع واثباتات، فالمطلوب من المتنيين أن يستفيدوا من قانون الانتخاب للاختيار مرتين، الاولى بالسياسة عند اختيار الخط السياسي من خلال اللائحة، والمرة الثانية من خلال اختيار الشخص الذي  هو خياركم لايصال رسالة عبره لكل اللبنانيين ان هذا هو النموذج البرلماني الذي يشرّع ويتابع ويقول الكلمة الحرة ويستحق التشجيع، والاّ تكونون تشجعون الكسل وتنتظروا التعلمة عند كل استحقاق. فالصوت التفضيلي هو خيار الناخب الحر الذي يقيّم على اساسه المرشحين".

وقال كنعان "فليكن خياركن السياسي واضحاً مع مستقبل اولادكم ومع امكانات تعطيها كتلة وازنة تحصن عهداً اتى لينقل لبنان لمرحلة أخرى، وليكن خياركم الشخصي بالصوت التفضيلي مع من يجب ان تفضلوه من المرشحين".

وتابع "لا تضيعوا الفرصة، وادعوكم لاخذ خطوتين الى الوراء، وتفكروا ملياً بكل ما سمعتموه في الحملة الانتخابية، وبالسنوات الماضية، وحاسبوا على الاداء والنتائج لا الشعارات، وحاسبوا على من متّن وذهب بعيداً بمواقفه في كل الملفات".

وقال كنعان "كلي ثقة بأن خياركن السياسي سيكون صحيحاً الى جانب لائحة المتن القوي، في ظل رجل قوي في سدة الرئاسة وشراكة وانجازات، وقطع حساب ننتظره ولم نقم بأي تسوية عليه، كما كان سوانا يدعو للجلسة الشهيرة للمجلس النيابي جيث قطع فيها البث. نطالب بانماء اكثر، بعدما نفذنا مشاريع بقيمة 200 مليون دولار من طرقات وشبكات صرف صحي وسواه من دون تمنين".

وتوجه كنعان الى المتيين بالقول "يمكن لكم ان تأتوا بنواب جديين ومسؤولين وتوصلوا الى الندوة البرلمانية من يرفعون صوتكم ويعيشون وجعكم، ولا تؤخذوا بالكلام، فمن يدعي المعارضة اليوم كان في السلطة على مدى عهود، وكان لديه وزراء صوتوا على خطة النفايات وعادوا واعتصموا ضدها، وصوتوا على امور كثيرة عادوا وتنكروا لها".

اضاف "لديكم دقائق وراء العازل لتختاروا، لنتعب ونجهد على مدى 4 سنوات في حال اوليتمونا ثقتكم، ونحلم مع امكانيات للانجاز، اما تشويه وتزوير الحقائق فلا يستمر.  ومن خلال لائحة المتن القوي يمكن لكم ان تحققوا الكثير وتطووا زمن الاقطاع وتسخير السلطة لمصلحة العائلية والمصالح الشخصية".

وختم كنعان بالقول " اتمنى ان يكون يوم الاحد، فرصة للتعبير الديموقراطي لاستعادة الحيوية في المجلس النيابي وتمتين العهد والجمهورية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout