6 ايار فرصة للمحاسبة وتمتين من انجز وكانت له جرأة المواجهة . كنعان للمتنيين: تهرب منافس من المناظرة سقطة له ولما يدعيه

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توجّه النائب ابراهيم كنعان الى المتنيين بكلمة مباشرة قبل الصمت الانتخابي قائلا "بعد 9 سنوات على الولاية السابقة، واكثر من 4 سنوات على التمديد، اتت الفرصة ليختار اللبنانيون ويجددوا الحياة الديموقراطية والدماء في هذا النظام على اساس الوعي والتجربة، لينقلوا لبنان والمتن الذي لي شرف الترشح عنه، لواقع جديد نريده خارج الاطار العائلي والاقطاعي والتهميش.

اضاف كنعان "لسنا جماعة شعارات، واهم انجاز هو المواجهة الديموقراطية والمناظرة امام الشعب. وقد دعوت منافساً لي استمعت اليه منذ قليل لمناظرة في ضوء كلامه عن اتهامات ملفات واكتشافات بخمسة نواب، وهو ما يذكرني كثيراً بعهود سابقة، حيث لم تعط الشعبوية نتيجة عملية. وبعد تهرّبه من المناظرة، بعدما كنت جاهزاً كالعادة بكل ملفاتي لطرح الامور بجدية ومسؤولية، والتهرب يعني ان الملفات والادعاءات سقطت كما سقط الملوّح بها، اذ لا يمكن اطلاق الاتهامات والحديث عن التوتر العالي الذي أنا من منع تمديده على مدى 11 عاماً الى ان توصلنا الى الحل، ولا عن الضرائب والموازنات حيث اعتقدت ان احداً سواي كان رئيساً للجنة وعمل على الرقابة والاصلاح على مدى 50 يوماً في كل مرة كانت تحال فيها الموازنة، الى أن كانت الاصلاحات التي وصلت الى مؤتمر سيدر، ودخلت الى الهدر والفساد والجمعيات الوهمية، ووضعت حداً للسقف الاستدانة".

واعتبر كنعان انه "بعدما ظهرت الحقيقة، وتبيّنت مدرسة الانجاز والعمل في مقابل مدرسة الحكي غير المسنود الى وقائع واثباتات، فالمطلوب من المتنيين أن يستفيدوا من قانون الانتخاب للاختيار مرتين، الاولى بالسياسة عند اختيار الخط السياسي من خلال اللائحة، والمرة الثانية من خلال اختيار الشخص الذي هو خياركم لايصال رسالة عبره لكل اللبنانيين ان هذا هو النموذج البرلماني الذي يشرّع ويتابع ويقول الكلمة الحرة ويستحق التشجيع، والاّ تكونون تشجعون الكسل وتنتظروا التعلمة عند كل استحقاق. فالصوت التفضيلي هو خيار الناخب الحر الذي يقيّم على اساسه المرشحين".

وقال كنعان "فليكن خياركن السياسي واضحاً مع مستقبل اولادكم ومع امكانات تعطيها كتلة وازنة تحصن عهداً اتى لينقل لبنان لمرحلة أخرى، وليكن خياركم الشخصي بالصوت التفضيلي مع من يجب ان تفضلوه من المرشحين".

وتابع "لا تضيعوا الفرصة، وادعوكم لاخذ خطوتين الى الوراء، وتفكروا ملياً بكل ما سمعتموه في الحملة الانتخابية، وبالسنوات الماضية، وحاسبوا على الاداء والنتائج لا الشعارات، وحاسبوا على من متّن وذهب بعيداً بمواقفه في كل الملفات".

وقال كنعان "كلي ثقة بأن خياركن السياسي سيكون صحيحاً الى جانب لائحة المتن القوي، في ظل رجل قوي في سدة الرئاسة وشراكة وانجازات، وقطع حساب ننتظره ولم نقم بأي تسوية عليه، كما كان سوانا يدعو للجلسة الشهيرة للمجلس النيابي جيث قطع فيها البث. نطالب بانماء اكثر، بعدما نفذنا مشاريع بقيمة 200 مليون دولار من طرقات وشبكات صرف صحي وسواه من دون تمنين".

وتوجه كنعان الى المتيين بالقول "يمكن لكم ان تأتوا بنواب جديين ومسؤولين وتوصلوا الى الندوة البرلمانية من يرفعون صوتكم ويعيشون وجعكم، ولا تؤخذوا بالكلام، فمن يدعي المعارضة اليوم كان في السلطة على مدى عهود، وكان لديه وزراء صوتوا على خطة النفايات وعادوا واعتصموا ضدها، وصوتوا على امور كثيرة عادوا وتنكروا لها".

اضاف "لديكم دقائق وراء العازل لتختاروا، لنتعب ونجهد على مدى 4 سنوات في حال اوليتمونا ثقتكم، ونحلم مع امكانيات للانجاز، اما تشويه وتزوير الحقائق فلا يستمر. ومن خلال لائحة المتن القوي يمكن لكم ان تحققوا الكثير وتطووا زمن الاقطاع وتسخير السلطة لمصلحة العائلية والمصالح الشخصية".

وختم كنعان بالقول " اتمنى ان يكون يوم الاحد، فرصة للتعبير الديموقراطي لاستعادة الحيوية في المجلس النيابي وتمتين العهد والجمهورية".