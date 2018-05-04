النداء الاخير لزياد أسود

A + A -

وجه النائب زياد أسود ندائه الاخير

هذا ندائي الاخير اليكم اليوم قبل فترة الصمت القانوني

انا على ثقة من انكم تعون تماما دفة المرحلة وهي مفصلية لقضاء جزين ولاستمرار نبض الحرية فيه

حماوة المعركة لا تفوتكم ومن الملح ان يتوجه كل من هو قادر على حمل صوته الى صندوقة الاقتراع يوم الاحد بعيداً من مغريات المال الانتخابي

فلنعمل معاً على ان لا تفسد المغريات المادية القناعات الشخصية وليكن اقتراعكم يوم الاحد على هذا الاساس حفاظاً على ألق الحرية لجزين. وهو يوم الحشر الكبير وأمل ان يمون بوعيكم وسعيكم وقناعتكم وجهدكم يوماً مشهود للعماد عون ولوعوده ولعهده القوي ولتاريخ التيار الوطني الحر النضالي على مدى ثلاثين عاماً.

النائب زياد ميشال أسود