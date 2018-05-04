أمل ابو زيد: ليس مسموحاً لأحد أن يجلس في بيته يوم الانتخاب!

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إنعقد في فندق الهيلتون سن الفيل لقاء مع النائب أمل ابو زيد من تنظيم شباب وصبابا منطقة جزين تحت عنوان " أملنا القوي بالشباب " تخلّله حوار حول الانتخابات والقضايا الوطنية والحياتية.



النائب أبو زيد عرض لمسيرته ولعلاقته مع الجنرال ميشال عون منذ العام 1988 ".وقال " أنا أنتمي الى تيار يرأسه العماد عون تأسس على مبدأ الشرف والتضحية والوفاء ، ورسالتنا هي بحسب ما قال لي الجنرال عون في منطقة جزين كانت مد اليد وعدم العزل فأنتم في جزين بقعة جغرافية محاطون بصيدا وبجبل عامل والبقاع الغربي والشوف ودوركم التفاعل مع الآخر".



وأكد أبو زيد أن قانون الانتخاب الجديد وضع ليكون كل صوت فاعلاً ، وقال ليس مسموحاً لأحد أن يجلس في بيته يوم الانتخاب.



وعن تصويت الثنائي الشيعي للمرشح المنافس قال "قانون الانتخاب النسبي يفسح في المجال لكل حزب أن يأخذ خياراته ويمكن نحن في منطقة جزين لم نتقبّل كثيراً أو لم نستوعب ما يحصل ليس لأننا نرفض الطرف الآخر أو أن يكون لحزب الله أو لحركة أمل موقف ولكن الرفض هو بسبب حصر إخواننا في الطائفة الشيعية بخيار سياسي وكأنه غير مسموح اتخاذ خيار آخر.وبدل أن يسمّوا مرشحاً ويحصروا خيارهم أن يكون خيارهم أوسع لا أن يظهر الامر كأنه موجّه ضد التيار الوطني الحر الذي منذ الفترة الماضية لغاية اليوم مع المقاومة ويحمي ظهر المقاومة ".



وشدّد على خصوصية جبل الريحان وقال " أنا ابن جبل الريحان وجغرافيتنا ألزمتنا بعلاقة جيدة مع الجيران ، فمن يعيش من كفرحونة الى الجرمق لديه خصوصية تختلف عن غيره في مناطق أخرى ".



وأكد اهمية أن تكون لرئيس الجمهورية كتلة نيابية الى جانبه ، وأنه مع الرئيس عون لن نعيش في غابة.



أبو زيد كشف أن التيار نفّذ مشاريع في جزين بقيمة 120 مليون دولار ، وختم قائلاً " نحن كتيار كنا ومازلنا ضد أي تمديد للمجلس النيابي وللمؤسسات وهذا الامر لا عودة عنه واحترام المهل مقدّس ".