الدكتور ناجي غاريوس الى زملائه الاطباء والعاملين في الحقل الطبي: انا اتكل عليكم واضع يدي بيدكم حتى نكمل سويا هذه المسيرة!

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رسالة الدكتور ناجي غاريوس الى زملائه الاطباء والعاملين في الحقل الطبي:

يا زملائي الاطباء والعاملين في الحقل الطبي، أتوجه اليكم بهذه الرسالة لأطلب دعمكم فكما كنت الى جانبكم في المجلس النيابي حان الوقت لتكونوا الى جانبي. وليست اقتراحات القوانين التي تقدمت بها وعملت على اقرارها فاصبحت قوانين نافذة الا خير دليل على ذلك وهي: تنظيم ممارسة مهنة الطب، انشاء نقابة الزامية للقابلات القانونيات الجامعيات، انشاء صندوق تقاعدي لنقابتي اطباء لبنان، اعفاء الاطباء من الغرامات لدى الضمان الاجتماعي، قانون تعديل فترة الامومة من ستة اسابيع الى عشرة اسابيع، والقانون المتعلق بتحديث الاداب الطبية. مع الاشارة الى المتابعة الحثيثة لقانون صندوق التقاعد والحماية الاجتماعية المعروف بضمان الشيخوخة، واخيرا البطاقة الصحية.

اما في ما يتعلق بمستشفى بعبدا الحكومي فقد عملت عليه وتابعت بجهد ملفه حتى عاد الى الخارطة الصحية واصبح يضم تسعين سريرا مع اقسام عدة تستقبل جميع المرضى.

انا اتكل عليكم واضع يدي بيدكم حتى نكمل سويا هذه المسيرة!

زميلكم ناجي كميل غاريوس