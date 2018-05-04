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أيّ جزين نريد (بقلم شربل خليل)

4
MAY
2018
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لطالما حَلُمَ رئيس كتلة التنمية والتحرير أن يَضُمَّ إليه وَلَدُه المدلَّل ابراهيم عازار لتكتمل فرحته بإضافة مقعد جزين الماروني إلى كتلته من جديد، أحد المقاعد الثلاث التي حُرِمَ منها منذ العام ٢٠٠٩، السنة التي حَرَّرَ فيها الجنرال عون قضاء جزين من قبضة قانون الدائرة الكبرى، مُفَكِّكاً إياه في الدوحة، هو المتحدِّر من أصولٍ جزينية، والذي يحمل في قلبه هذه المنطقة التي عانت حِرمَاناً كبيراً ما بين عامي ١٩٩١ و ٢٠٠٩، حيث كانت في أسفل الهرم إنمائياً، في ظل غياب الرئيس القويّْ.
 
 
كانت أوَّل ضربة يَتلقَّاها الرئيس بري، عندما حرَّر عماد الوطن، القضاء الأحَبّ إلى قلبه، من كماشة الأستاذ الصَدِئة، واستعاد فيها المواقع التي أُسقِطَتْ في غيابه. ما لم يتقبَّله الرئيس بري، ويسعى دائماً إلى ِفَرْملةِ عجلةِ العهد، واسْتِعادة الحُلم الضائع.
في المقابل ركَّز التيار الوطني الحر في قضاء جزين اهتماماته على مشاريع إنمائية كثيرة، تَخطَّت بقيمتها ما بين عامي ٢٠١٠ 
و ٢٠١٧ عشرين ضعفَ ما كان قد صُرِفَ لهذا القضاء على مدى عشرين سنةً، أُطلِقَ عليها سِني الجفافْ.
 
 
فالخيار اليوم هو ما بين استكمال معركة التحرير والتحرُّرْ ومتابعة عملية بناء الدولة والمؤسَّسات، وبين عودة الدُوَيْلة والفكر الميليشيوي والمحسوبيات، وتَفَشِّي الفساد ... فأيّ جزين نريد؟
 
 
لا شك في أن خيار حزبُ الله هو الأصعب، فإنَّ عازار يعوِّل على أصوات جبل الريحان ليربح معركة برِّي، فيستعيد أمجاد الماضي وينضمّ إلى كتلة التنمية، أما جزين التي حُرِمَت التنمية منذ سنينٍ خَلَت، هي في صراعٍ إنتخابيٍ قاسٍ، تواجه فيه الزِّفت 
الإنتخابي، والإغراءات المادِّية المتعددة الأوجه، ذات العملة الغريبة الواحدة.
 
 
ها نحن الآن نقف أمام مفترق طرقٍ: أنرجِعُ نحو جزين سنة ٢٠٠٥، جزين التبعية والمقاطعة، أم نستكمل مسيرة التحرُّر والنهوض التي بدأها الجنرال عون منذ عام ٢٠٠٩؟
 
فأيّ جزين نريد؟
 
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