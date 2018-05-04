living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عزيزي الناخب.. هل تعلم هذه الأمور؟!

4
MAY
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتبت جيهان خوري على صفحتها عبر فايسبوك:


عزيزي الناخب و جماعة اي لوف لايف هل تعلم انو:


- نواب التيار الوطني الحر قدموا 173 اقتراح قانون

- حاول ايوب تابت سنة 1943 اشراك المغتربين في الانتخابات و هوجم و حورب، فنجح التيار هذه السنة و للمرة الاولى اشراك 90000 مغترب

- صرح الرئيس كميل شمعون سنة 1954 ان لبنان بلد نفطي و يجب بدء التنقيب هوجم و حورب، فنجح التيار هذه السنة بلتزيم شركتين للتنقيب

- كان قانون الإنتخاب ساري منذ 1960، فنجح التيار بإقتراح وتطبيق قانون جديد نسبي

- تم اقرار موازنة بعد 12 سنة بعمل و جهد نواب التيار

- تم تعيين قائد جيش بطل و تم اعلان الحرب على الارهاب

- تم تلزيم 328 مشروع انمائي

- تمت محاكمة قاتل بشير جميل بعد 35 سنة

- تمت صدور تعيينات ايدارية، امنية، قضائية و ديبلوماسية

بالمختصر، اشتغلوا بفترة صغيرة أكتر بكتيييير من يلي صار بال 30 سنة الماضية..

ما تسمعوا للإشاعات وللشعارات الفاضية!! بدنا الاكترية بمجلس النواب لنكفي....مكفيين ما في شي بوقفنا

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout