عزيزي الناخب.. هل تعلم هذه الأمور؟!

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كتبت جيهان خوري على صفحتها عبر فايسبوك:





عزيزي الناخب و جماعة اي لوف لايف هل تعلم انو:



- نواب التيار الوطني الحر قدموا 173 اقتراح قانون

- حاول ايوب تابت سنة 1943 اشراك المغتربين في الانتخابات و هوجم و حورب، فنجح التيار هذه السنة و للمرة الاولى اشراك 90000 مغترب

- صرح الرئيس كميل شمعون سنة 1954 ان لبنان بلد نفطي و يجب بدء التنقيب هوجم و حورب، فنجح التيار هذه السنة بلتزيم شركتين للتنقيب

- كان قانون الإنتخاب ساري منذ 1960، فنجح التيار بإقتراح وتطبيق قانون جديد نسبي

- تم اقرار موازنة بعد 12 سنة بعمل و جهد نواب التيار

- تم تعيين قائد جيش بطل و تم اعلان الحرب على الارهاب

- تم تلزيم 328 مشروع انمائي

- تمت محاكمة قاتل بشير جميل بعد 35 سنة

- تمت صدور تعيينات ايدارية، امنية، قضائية و ديبلوماسية

بالمختصر، اشتغلوا بفترة صغيرة أكتر بكتيييير من يلي صار بال 30 سنة الماضية..

ما تسمعوا للإشاعات وللشعارات الفاضية!! بدنا الاكترية بمجلس النواب لنكفي....مكفيين ما في شي بوقفنا