عزيزي الناخب.. هل تعلم هذه الأمور؟!

كتبت جيهان خوري على صفحتها عبر فايسبوك:
عزيزي الناخب و جماعة اي لوف لايف هل تعلم انو:
- نواب التيار الوطني الحر قدموا 173 اقتراح قانون
- حاول ايوب تابت سنة 1943 اشراك المغتربين في الانتخابات و هوجم و حورب، فنجح التيار هذه السنة و للمرة الاولى اشراك 90000 مغترب
- صرح الرئيس كميل شمعون سنة 1954 ان لبنان بلد نفطي و يجب بدء التنقيب هوجم و حورب، فنجح التيار هذه السنة بلتزيم شركتين للتنقيب
- كان قانون الإنتخاب ساري منذ 1960، فنجح التيار بإقتراح وتطبيق قانون جديد نسبي
- تم اقرار موازنة بعد 12 سنة بعمل و جهد نواب التيار
- تم تعيين قائد جيش بطل و تم اعلان الحرب على الارهاب
- تم تلزيم 328 مشروع انمائي
- تمت محاكمة قاتل بشير جميل بعد 35 سنة
- تمت صدور تعيينات ايدارية، امنية، قضائية و ديبلوماسية
بالمختصر، اشتغلوا بفترة صغيرة أكتر بكتيييير من يلي صار بال 30 سنة الماضية..
ما تسمعوا للإشاعات وللشعارات الفاضية!! بدنا الاكترية بمجلس النواب لنكفي....مكفيين ما في شي بوقفنا