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سيمون أبي رميا للرئيس عون: في 7 أيار سأعود للعمل في المجلس النيابي ولا شيء سيوقفنا

4
MAY
2018
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أبرز ما جاء في كلام النائب والمرشّح عن المقعد الماروني في قضاء جبيل، سيمون ابي رميا لبرنامج "حوار اليوم" على شاشة الـ OTV:

 

- كلام فريد هيكل الخازن يهدف الى ضرب و اسقاط العهد و ينمي عن حقد


- مدرج ميروبا للجميع ولا ينزعج من كلام الوزير باسيل بالأمس سوى من لدية مسلة تحت ابطه


- اذا اردنا دعم العهد والمحافظة على وجود الرئيس القوي علينا معرفة من ننتخب في كل الأقضة

 

- المسيحي مر بفترات احباط كبيرة ويجب الحفاظ على الشراكة بالقرار من خلال تأمين أكبر كتلة داعمة للرئيس عون


- أنا أحد أبناء العماد عون الروحيين المنتشرين في كل لبنان


- مع علمي أنا هذا لن يحصل، أنا متأكد أنه في حال خسارتي الإنتخابية في 6 أيار كل الصحف ستعنون سقوط العهد في جبيل


- لن نسمح باستمرار الإفتراءات وقمنا بالعديد من الإنجازات الانمائية والثقافية والطبية كإنشاء فروع للجامعة للبنانية والمستشفى الحكومي في ميفوق


- نفذنا قسم كبير مما وعدنا به وسنستكمل المسيرة ولكن غيرنا يعد بوعود وهمية منها التلفريك بين حبيل وعنايا


- الكثير من الوعود الوهميّة التي تصدر عن المرشّحين في لوائح منافسة بينما نحن قدّمنا الكثير من الإنجازات بجبيل


- غيرنا يضيء شجرة لأسبوع أما نحن ننشىء اوتوسترادات لمدى الحياة


- تحريك الغرائز الطائفية في الحديث عن تغيير هويّة جبيل ليس الاّ كلاماً كاذباً، والخطاب الطائفي يستخدمونه لأهداف انتخابية فاشلة


- النيابة العامة تحقق بالعديد من المخالفات الحاصلة في بلدية جبيل


- كان لي الفخر ان اكون الى جانب العماد عون منذ النفي في فرنسا وصولاً إلى رئاسة الجمهورية، كانت رسالة وطنية


- العماد عون هو "والدي الروحي"


- التيار الوطني الحرّ هو كلّ ما يشغلني والاولوية دائماً


- لست وريث عائلة سياسية بل انخرطت مع أهل جبيل، وهم عائلتي


- لا يمكن إختصار نهج ومدرسة ريمون إدّه بشخص موجود اليوم، وانا أحمل إرث ريمون إدّه، وادعو الناخب الجبيلي إلى فحص ضمير عند الإقتراع
- هدفنا وضع مداميك الدولة وليس النيابة وسمون أبي ركيا معروف بنزاهته


- معركة التيار في جبيل عنوانها الأساسي سيمون أبي رميا أما هدفنا الإستراتيجي وصولنا نحن الثلاثة، انا، الدكتور وليد الخوري والزميل ربيع العواد
- معركتنا الأساسية الصوت الحاصل الإنتخابي لوصول أكبر عدد من مرشحي لائحة لبنان القوي


- أنا مؤمن بخيار العونيين في جبيل والتعليمات الحزبية واضحة الصوت التفصيلي للحزبيين في مختلف الدوائر وحيث هناك أكثر من مرشح حزبي كبعبدا هناك حرية اختيار


- 7 ايار 2005 سيبقى نهارا عظيما نأمل أن يكون 7 أيار 2018 مشابها له


- لزياد حواط وفارس سعيد نتمنى منهم الوضوح في المواقف السياسية ولبقاء المعركة ديموقراطية


- للزميل وليد خوري نتمنى أن نكمل المشوار سويا

- في المواسم الإنتخابية يتم تخطي سقف الخطاب لشد العصب ونتأسف لهذا الكلام الذي نسمعه والذي يتخطى الضوابط الأخلاقية

- للشعب اللبناني نقول أمامكم فرصة تاريخية ولدينا رئيس استثنائي ولدينا تحدي كبير إما نكون رسخنا استقرارنا وسيدتنا وإما نكون فشلنا

- للعماد عون أقول في 7 أيار سأعود للعمل في المجلس النيابي ولا شيء يوقفنا

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