نداء صارخ لإدكار طرابلسي لأهل بيروت الثانية: صوتكم مصيري..بيروت تناديكم...لبّوا النداء قبل فوات الآوان

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وجّه القسيس الدكتور إدكار طرابلسي المرشح عن التيار الوطني الحر على لائحة "وحدة بيروت" نداء صارخا لأهالي بيروت الثانية قبل ساعات على بدء الصمت الانتخابي دعاهم فيه إلى قول كلمتهم والتصويت بكثافة لايصال من يمثلهم ويمثل العاصمة بجدارة. ومما جاء في هذا النداء:

"يا اهلي في دائرة بيروت الثانية أدعوكم لتحمل مسؤوليتكم كمواطنين من نحو واجب الاقتراع يوم الاحد المقبل. وادعو المسيحيين بينكم بشكل خاص، الى ان يعوا اهمية مشاركتهم في العملية الانتخابية، لمكانتهم ولدورهم في العاصمة، وهي بحاجة لاصواتهم المشتّتة في مختلف المناطق اللبنانية". ودعا طرابلسي ايضا مسلمي بيروت الثانية المنتشرين خارجها إلى ان يشدوا الهمم ويصوّتوا للائحة وحدة بيروت.

وتوجه ادكار طرابلسي مباشرة الى الناخبين بالقول: "اهلي في بيروت الثانية: عهد عليَّ ان اكون كما كنت ولم ازل الخادم بينكم. وهو شرف لطالما منحتموني اياه منذ زمن. وأعاهدكم ان تكون هناك لقاءات دورية تطلعون فيها على سير الحياة السياسية والوطنية، ويكون من بينكم فريق عمل نتعاون معه لتحقيق ما يهم انسان بيروت الثانية ولبنان".

وتابع طرابلسي: "انه نداء الربع الساعة الاخير ما قبل الصمت الانتخابي وعشية اليوم الكبير. يا اهل بيروت الثانية حكِّموا ضمائركم ولا تؤخذوا خلف من يرشيكم تحت مسميات المساعدات الاجتماعية او دفع بدلات وهمية. أحسنوا ألخيار وقولوا كلمتكم. فهذه المرة لصوتكم ولكلمتكم فرصة في التغيير. لا تتخاذلوا ولا تستخفوا بما ينتظركم. ابناؤكم سيسألونكم يوما ما اذا ما قصرتم في التصويت، ووعي ضمائركم لن يصمت في حال تخاذلتم. اليوم، وبفرصة نادرة، وعلى رأس البلاد من يستحق دعمه بفريق نيابي فعال، قوموا وحددوا مصيركم بأيديكم. أما سألتم يوما اين حقوقنا المسلوبة؟ من يهتم بنا وبمستقبل أولادنا وتعليمهم وتوظيفهم واسكانهم وطبابتهم؟ نحن معكم وسنعمل دائما للخير العام".

وختم طرابلسي نداءه: "يا اهلي واحبائي في بيروت الثانية. اختاروا اللائحة الصفراء. اختاروا لائحة "وحدة بيروت". وليكن صوتكم التفضيلي لمرشح التيار الوطني الحر: ادكار جوزف طرابلسي. وليكن يوم السادس من ايار مدماكا صلبا يؤسس لمرحلة طيبة جديدة ومجيدة في تاريخ شعبنا الذي أتعبته سياسات الكيدية والجهل والانانية والاستهتار. اولادكم يستحقون حياة افضل، ومن أجلهم اقترعوا لمن يقدر ان يجعل غدهم افضل".