الياس حنا: سأسعى لتحسين وضع اهل الجبل

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وعد مرشح التيار الوطني الحر عن المقعد الأرثوذكسي في قضاء عاليه نقيب وسطاء التأمين الياس شديد حنا عبر صوت لبنان السعي لتحسين أوضاع أهل الجبل داعيًا الشوفيين الى الاقتراع بكثافة يوم الأحد للائحة ضمانة الجبل لايصال أكبر عدد ممكن من النواب الداعمين للعهد .



وكنقيب لوسطاء التأمين وعد بالعمل على تشريعات تؤمّن الطبابة الشاملة للمواطنين وضمان الشيخوخة لأنها حقوق لكل لبناني ويمكن تحقيق ذلك عبر الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص .



وردًا على اتهام التيار الوطني الحر بمحاصرة خصومه السياسيين في الجبل انتخابيًا قال حنا :" نحن كنا محاصرين بقانون مجحف "قانون البوسطات والمحادل" فالتيار الوطني الحر لا نية لديه بمحاصرة أحد بل يده مدودة لكل الأفرقاء السياسيين بعيدًا عن التجييش".



وعن توزيع الأصوات التفضيلية ضمن اللائحة الواحدة أوضح حنا أن لا نية للتيار الوطني حتى الآن بتوزيع الأصوات والتنافس حول الأصوات التفضيلية يبقى إيجابيًا لحصول لائحة ضمانة الجبل على أعلى حاصل انتخابي لايصال اكبر عدد ممكن من النواب.