living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الياس حنا: سأسعى لتحسين وضع اهل الجبل

4
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وعد مرشح التيار الوطني الحر عن المقعد الأرثوذكسي في قضاء عاليه نقيب وسطاء التأمين الياس شديد حنا عبر صوت لبنان السعي لتحسين أوضاع أهل الجبل داعيًا الشوفيين الى الاقتراع بكثافة يوم الأحد للائحة ضمانة الجبل لايصال أكبر عدد ممكن من النواب الداعمين للعهد .

 


وكنقيب لوسطاء التأمين وعد بالعمل على تشريعات تؤمّن الطبابة الشاملة للمواطنين وضمان الشيخوخة لأنها حقوق لكل لبناني ويمكن تحقيق ذلك عبر الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص .


وردًا على اتهام التيار الوطني الحر بمحاصرة خصومه السياسيين في الجبل انتخابيًا قال حنا :" نحن كنا محاصرين بقانون مجحف "قانون البوسطات والمحادل" فالتيار الوطني الحر لا نية لديه بمحاصرة أحد بل يده مدودة لكل الأفرقاء السياسيين بعيدًا عن التجييش".


وعن توزيع الأصوات التفضيلية ضمن اللائحة الواحدة أوضح حنا أن لا نية للتيار الوطني حتى الآن بتوزيع الأصوات والتنافس حول الأصوات التفضيلية يبقى إيجابيًا لحصول لائحة ضمانة الجبل على أعلى حاصل انتخابي لايصال اكبر عدد ممكن من النواب.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout