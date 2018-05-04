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بالتفاصيل: مفاجآت طقس أيار.. شتاء وصيف معًا!

4
MAY
2018
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قال الأب إيلي خنيصر، المختصّ بالأحوال الجويّة إنّ حالات عدم استقرار في الطقس ستستمرّ حتى منتصف أيار، حيثُ ستطلّ الأمطار وترافقها الرعود.

 

وفيما يلي نشرة الأحوال الجوّية: 
يصل منخفض البحر الأحمر الى اوجّ ثورانه خلال الأيام المقبلة ويستهدف شمال افريقيا والشرق الأوسط، في حين بدأ المنخفض الهندي الموسمي نشاطه.

 

فماذا ننتظر من ثوران منخفض البحر الأحمر خلال الأسبوع الثاني من شهر أيار؟


1- هبوط بقيم الضغط الجوّي فوق لبنان وسوريا والأردن وفلسطين وسيناء بشكل ملحوظ.
2- هبوب الرياح الشمالية الباردة نحو الشرق الأوسط حيث ستكون قيم الضغط متدنية.
3- هبوب الرياح الجنوبية من المحيط الهندي نحو شبه الحزيرة العربية والأردن شمالاً. 
4- تحرّك الرمال الصحراوية وتشكّل العواصف الرملية في شمال الجزائر وليبيا ومصر ووسط المملكة السعودية. 
5- وصول الغبار الى منطقتنا مع الرياح الجنوبية الشرقية والغربية.
6- تصادم بين الرياح الشمالية الغربية الباردة والجنوبية الشرقية، فوق الأردن وسوريا. 
7- تشكّل منخفض جوّي فوق الأردن يصبح عالي الفعالية وغزير الأمطار فوق شمال غرب سوريا سينتج عنه امطار طوفانية وتشكل للسيول.
8- انخفاض بدرجات الحرارة فوق لبنان وفلسطين وتساقط امطار مصحوبة بحبات البرد وازدياد بسرعة الرياح.
9- نشاط في الأمطار والعواصف الرعدية بين السويداء ودرعا وعمّان واربد وفلسطين ولبنان مترافقة مع انفراجات واسعة.
10- تمركز الغيوم الركامية في بعض المناطق، قد يسبب سيولاً بسبب غزارة الأمطار.
11- قد تصل سرعة الرياح الى 85 كلم في الساعة بين سوريا ولبنان.
 

هذه هي حالة الأيام المقبلة اعتباراً من يوم الإثنين ولمدة اسبوع تقريباً، بسبب استضافة الشرق الأوسط منخفض البحر الأحمر، وسوف تتوزع على سبعة ايام تقريباً.

 

طقس يوم السبت: تتعمّق الأمطار في لبنان (البقاع) بعد ظهر الجمعة ويصل تأثيرها الى يبرود والنبك ودمشق مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط للبرَد باحجام متوسطة، بينما سيعاني الساحل من ارتفاع درجات الحرارة ستلامس 34 درجة، فينقسم لبنان بطقسه الى صيفي وشتويّ في آن معاً.

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