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ماذا حدث بعد فتح طريق ريف حمص ورفع العلم بجسر تلبيسة

4
MAY
2018
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افاد مراسل العالم بان الجيش السوري رفع العلم السوري على آخر ساتر ترابي (جسر تلبيسة) بعد إزالة العوائق المؤدية الى الطريق في ريف حمص الشمالي.

واضاف مراسلنا ان فتح الطريق يأتي تمهيدا لبداية تنفيذ احد بنود الاتفاق المبرم الذي تم التوصل اليه مؤخرا بين الدولة السورية والمجموعات المسلحة برعاية روسية في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي وذلك بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط للجيش السوري.

واشار مراسلنا الى تسجيل خروج اول آلية عسكرية (بي ام بي) باتجاه مناطق سيطرة الجيش السوري في الريف الشمالي لمدينة حمص.

وبحسب "سانا" انتهت بعد ظهر يوم امس عملية تجهيز دفعة أولى من الحافلات "تقل المئات من الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق تنفيذا للاتفاق القاضي بإخراجهم إلى شمال سوريا".

وأفاد مراسل "سانا" الحربي من جنوب دمشق بأنه تم تجهيز 32 حافلة وإخراجها من البلدات الثلاث عبر ممر بلدة بيت سحم بعد تفتيشها بشكل دقيق وتجميعها على أطراف البلدة ليصار إلى نقلها دفعة واحدة إلى جرابلس.

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