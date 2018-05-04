أسرار الصحف ليوم الجمعة 4 أيار 2018

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البناء: خفايا وكواليس



خفايا

حذّرت أوساط سياسية من مواصلة بعض المرشحين المعادين للمقاومة خطاباتهم التحريضية يوم الانتخابات في السادس من أيار، بعدما وصل الاحتقان لدى مناصري هؤلاء إلى مداه، وبدأوا بالفعل ترجمة ذلك بافتعال مشاكل أمنية في مناطق وجودهم لدرجة منع جمهور المرشحين الخصوم من دخولها من خلال التعرّض لهم بالشتائم والضرب والمنع من المرور فيها.

كواليس



تترقّب المصادر الأممية الجولة التي سيقوم بها المبعوث الخاص في اليمن مارتن غريفيت وما الذي سيحمله إلى صنعاء التي سيبدأ منها مباحثاته، بعدما سمع من الشهيد صالح الصماد تصوّر أنصار الله للحلّ السياسي وصرّح بعدها بأنّ الإيجابيات تتقدّم في اليمن نحو الحلّ، وجاء تقريره أمام مجلس الأمن موضع رضى من أنصار الله. وتقول المصادر إنّ حقيقة الموقف السعودي ستظهر مع طروحات غريفيت وما إذا كان التصعيد هو الحقيقة أم السعي لحفظ ماء الوجه والخروج بأقلّ الخسائر. وهذا سيكشف حقيقة الموقف الأميركي تجاه مستقبل الملف النووي الإيراني…



اللواء: أسرار



لغز

تمتلك جهات حزبية معلومات عن سعي قوي إلى إسقاط مرشّح بعينه في إحدى الدوائر البقاعية.

غمز

يفتقد مرشحون جدد للخبرة، في إدارة الماكينات الانتخابية، وتنظيم الاتصالات مع المناصرين والقاعدة الانتخابية..

همس

بدأت هيئات ومؤسسات تقيم حسابات لمرحلة ما بعد الانتخابات، والإجراءات الدولية المتوقعة..



النهار: أسرار الآلهة

ملتزم شيعيا

أكد المرشح الشيعي في جبيل على لائحة "التيار الوطني الحر" أنه سيلتزم قرار الثنائي الشيعي بعد الانتخابات....

إتفاق غير معلن



يؤكد كسروانيون أن مرشحاً قوياً اتفق مع حزب معارض على تأييد كل سياساته في المجلس المقبل....

عهد الاستراتيجية

رفع أحد المرشحين في جبيل شعار "عهد الاستراتيجية الدفاعية"...



الجمهورية: أسرار

مهرجان

وصفت أجهزة غير مدنية مهرجاناً أقيم في منطقة جبلية بأنه الأضخم والأكثر تنظيماً.

سفر

عُلِم أن شقيقة نائب سافرت إلى الخارج وحدّدت تاريخ العودة بعد انتهاء الإنتخابات تجنُّباً للاقتراع وعدم الإحراج.



شكوى

شكا مرشح بارز على لائحة مرجع سياسي في الشمال من الأخير أمام مرجعية سياسية كبيرة ليتوسّط له معه لأنه يحرمه من أصوات تفضيلية لمصلحة مرشح آخر على اللائحة ذاتها.