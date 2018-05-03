حمدان: مهما كانت شدة المعركة الانتخابية فهي لا تستأهل نقطة دم من شاب او شابة بيروتية

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ناشد امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان أهلنا في بيروت وفي منطقة الطريق الجديدة بالتحديد، بعدم الدخول في إشكالات انتخابية من أجل مقعد نيابي هنا او هناك.

فالانتخابات ستنتهي وسنبقى جميعاً أهل بيروت مع بعضنا البعض، ومهما كانت شدة المعركة الانتخابية فهي لا تستأهل نقطة دم من شاب او شابة بيروتية، فكل شيء زائل يجب أن نبقى جميعاً أخوة نحمي بعضنا البعض.



ونستنكر أيضاً استخدام السلاح في بعض الشوارع، كما نتوجه بالتحية إلى الجيش اللبناني ومديرية مخابراته وقوى الامن الداخلي على تدخلهم السريع وضبط الامور ومنعها من التطور التي تؤدي إلى الأسوأ.



ندعو أهلنا في بيروت إلى ممارسة حقهم الانتخابي بهدوء والتعبير عن رأيهم السياسي دون اللجوء إلى العنف، والحفاظ على ممتلكات المواطنين الذين من المفترض ان نكون جميعاً ممثلين لهم.

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