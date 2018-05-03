ناجي غاريوس: ان بناء الدولة القوية يتطلب جهدا كبيرا لذلك من المهم ان يكون هناك نواب يؤازرون رئيس الجمهورية

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في لقاء حاشد جمعه بابناء بعبدا في المكتب الانتخابي للتيار الوطني الحر في المدينة، اكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب ناجي غاريوس ان بناء الدولة القوية يتطلب جهدا كبيرا لذلك من المهم ان يكون هناك نواب فاعلون يؤازرون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مكافحة الفساد. وقال:"اليوم هو وقت هو لتثبيت الدولة القوية، دولة القانون والمؤسسات التي عادت الى مسارها، دولة النفط واعادة ترميم الاقتصاد، دولة فرص العمل". وختم بالدعوة الى التصويت بكثافة للائحة الوفاق الوطني لرفع الحاصل الانتخابي للتمكن من الفوز باكبر عدد من المقاعد، وختم:"سوف نحتفل بالنصر الاحد وسنرفع راية التيار الوطني الحر عاليا جدا في بعبدا".