living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد اتهامات الاعلامي جو معلوف في حلقةٍ له عام 2015، محكمة المطبوعات تقول كلمتَها.

3
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يذكر اللبنانيون جيدا هذه الحلقة. يوم استعرض الاعلامي جو معلوف ما اسماه وثائق اتهم من خلالها وزير الخارجية جبران باسيل مجموعة اتهامات ما كان على باسيل الا ان يتوجه بها الى القضاء المختص لدحضها وهكذا حصل. ادين جو معلوف بتهمة القدم والذم لعدم تقديم الدليل على اتهاماته.

فبعد اكثر من ثلاث سنوات على دعوى باسيل على معلوف، صدر اخيرا الحكم اليوم الخميس 3 ايار 2018، عن محكمة المطبوعات في جبل لبنان برئاسة القاضي ايلي الحلو وقضى بادانة جو معلوف بجرم القدح والذم والتحقير على خلفية الحلقة التي بثها الاخير بتاريخ 16/11/2015 والتي تضمنت اخبارا كاذبة بحق باسيل. كما قضى الحكم بحبسه ثلاثة اشهر واستبدالها تخفيفا بغرامة خمسماية الف ليرة والزامه بالعطل والضرر مبلغ عشر ملايين ليرة لبنانية.

الا ان هذا ليس كل شيء. المحامي ماجد بويز وكيل باسيل يقول ان ما صدر صدر عن حلقة واحدة بانتظار صدور الحكم عن الثانية. 

المحامي ماجد بويز 

وكيل الوزير جبران باسيل 

لا دليل اذا على صفقات في الاتصالات او عقارات مشبوهة المصدر. الا ان عددا من التساؤلات يطرح اليوم حول توقيت صدور هذا الحكم الذي وصف بالتوقيت المشبوه سيما وانه يسبق الانتخابات النيابية قبل ساعات. فهل عمل القضاء لمصلحة باسيل يجيب بويز شارحا حيثيات المسار القضائي.

المحامي ماجد بويز

وكيل الوزير جبران باسيل 

غرامة العطل والضرر البالغة عشرة ملايين ليرة لبنانية قرر باسيل ان تذهب الى اكثر الجمعيات حاجة في بلادنا. الى الصليب الاحمر اللبناني وشبابِه المندفع نجدة للبنانيين. لان مبلغ العطل والضرر لم يكن يوما الهدف. فالهدف دائما واحد: ان لا تكون الاشاعة اقوى من الحقيقة.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout