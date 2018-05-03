بعد اتهامات الاعلامي جو معلوف في حلقةٍ له عام 2015، محكمة المطبوعات تقول كلمتَها.

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يذكر اللبنانيون جيدا هذه الحلقة. يوم استعرض الاعلامي جو معلوف ما اسماه وثائق اتهم من خلالها وزير الخارجية جبران باسيل مجموعة اتهامات ما كان على باسيل الا ان يتوجه بها الى القضاء المختص لدحضها وهكذا حصل. ادين جو معلوف بتهمة القدم والذم لعدم تقديم الدليل على اتهاماته.



فبعد اكثر من ثلاث سنوات على دعوى باسيل على معلوف، صدر اخيرا الحكم اليوم الخميس 3 ايار 2018، عن محكمة المطبوعات في جبل لبنان برئاسة القاضي ايلي الحلو وقضى بادانة جو معلوف بجرم القدح والذم والتحقير على خلفية الحلقة التي بثها الاخير بتاريخ 16/11/2015 والتي تضمنت اخبارا كاذبة بحق باسيل. كما قضى الحكم بحبسه ثلاثة اشهر واستبدالها تخفيفا بغرامة خمسماية الف ليرة والزامه بالعطل والضرر مبلغ عشر ملايين ليرة لبنانية.



الا ان هذا ليس كل شيء. المحامي ماجد بويز وكيل باسيل يقول ان ما صدر صدر عن حلقة واحدة بانتظار صدور الحكم عن الثانية.



المحامي ماجد بويز



وكيل الوزير جبران باسيل



لا دليل اذا على صفقات في الاتصالات او عقارات مشبوهة المصدر. الا ان عددا من التساؤلات يطرح اليوم حول توقيت صدور هذا الحكم الذي وصف بالتوقيت المشبوه سيما وانه يسبق الانتخابات النيابية قبل ساعات. فهل عمل القضاء لمصلحة باسيل يجيب بويز شارحا حيثيات المسار القضائي.



المحامي ماجد بويز



وكيل الوزير جبران باسيل



غرامة العطل والضرر البالغة عشرة ملايين ليرة لبنانية قرر باسيل ان تذهب الى اكثر الجمعيات حاجة في بلادنا. الى الصليب الاحمر اللبناني وشبابِه المندفع نجدة للبنانيين. لان مبلغ العطل والضرر لم يكن يوما الهدف. فالهدف دائما واحد: ان لا تكون الاشاعة اقوى من الحقيقة.