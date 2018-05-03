ايامٌ قليلة تفصل تنورين، مَعقَل النائب بطرس حرب، عن معركةٍ حامية

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لو تمكن لك ان تزور اليوم في تنورين التي تعتبر من اكبر البلدات البترونية في جرد القضاء، كونها تضم تنورين التحتا والفوقا ووطى حوب اضافة الى شاتين التي فصلت عنها اخيرا، والمتوقع ان يقترع فيها 6200 ناخب، لاكتشفت وجوها غالبيتها من ال حرب، بدلت خياراتها السياسية.

عشوائيا سألنا من توفر لنا من ابناء البلدة التي لا تعج عادة بالناس في شهر ايار

وحرصا على مهنيتنا، حاولنا الاتصال باكثر من 5 اشخاص قيل لنا انهم من فريق الحملة الانتخابية للشيخ بطرس الا ان الجواب كان :"الشباب ما عم يطلعوا على الاعلام هالفترة".

رصدنا من بعيد منزلا تعج باحته بالناس، ومسيج بصور النائب بطرس حرب لنكتشف انه منزل الشيخ فاقتربنا ولكن...هكذا يستقبل منزل الشيخ قاصديه

على اي حال ، فاليوم لم يعد ينفع اي كلام ، ومن قصّر بحق بلدته وباعتراف ابنائها سيقصر بلا شك هؤلاء بحقه في صناديق الاقتراع ، فالسادس من ايار على الابواب والسابع منه خلفه بساعات!