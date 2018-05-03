living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالأرقام - هذه نسبة المقترعين من الموظفين الذين انتخبوا اليوم

3
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن صناديق الاقتراع في سرايا اميون أقفلت في الوقت المحدد السابعة مساء، وبلغت نسبة الاقتراع 93,7 % وقد اقترع 208 موظفا من أصل 222.


- سرايا بعبدا: سجل اقتراع 296 ناخبا من اصل 339، بنسبة مشاركة بلغت 87%.

- مركز قلم الاقتراع في سرايا جونية: شارك في الانتخابات رؤساء الاقلام والكتبة المسجلون في لوائح الشطب في قضاء كسروان الفتوح، وبلغ عددهم 138 ناخبا وشارك منهم 133. 

- سرايا زغرتا: نسبة التصويت وصلت الى حدود 95%، بحيث وصل عدد المقترعين الى 236 من أصل 248 موظفا مسجلين على القائمة الانتخابية.

 - سرايا مرجعيون: بلغ عدد المقترعين في القلم 485 من أصل 580 اَي بنسبة 83 %.

- سرايا جبيل: بلغ عدد المقترعين حتى ساعة الاقفال 264 من اصل 284.

- سرايا جزين: انتخب 228 من اصل 242 مقترعا اي ما نسبته 92 في المئة.

- سرايا عاليه: بلغ عدد المقترعين في قضاء عاليه 305 مقترعين من اصل 346 مسجلين على اللوائح اي ما نسبته 88 بالمئة من المجموع العام.

- سرايا طرابلس: بلغ عدد المقترعين 593 من اصل 695 مسجلين على لوائح الشطب، بنسبة 85,3%.

- سرايا عكار: بلغت نسبة المقترعين في ختام هذه العملية 82،7 في المئة، بمعدل 1256 مقترعا من أصل 1397 ناخبا واردة أسماؤهم.

- سرايا بشري: 74 مقترع من أصل 84.

- صور: أقفلت على نسبة حوالى ال 89 في المئة حيث إقترع 775 من أصل 875 مقترعا.

- بعلبك: بلغت نسبة الاقتراع 88.26 % إذ اقترع في الأقلام الأربعة في المركز 1542 من أصل 1747 ناخبا.

- قضاء راشيا:  184 من اصل 200 اي بنسبة 94 في المئة.

- جب جنين: اقترع 340 رئيس قلم من اصل 380 اي بنسبة 90 في المئة. 

- المنية: 92%.

- الضنية: 82%.

- حاصبيا: 86%.

- بيت الدين: 88 % .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout