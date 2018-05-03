بالأرقام - هذه نسبة المقترعين من الموظفين الذين انتخبوا اليوم

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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن صناديق الاقتراع في سرايا اميون أقفلت في الوقت المحدد السابعة مساء، وبلغت نسبة الاقتراع 93,7 % وقد اقترع 208 موظفا من أصل 222.



- سرايا بعبدا: سجل اقتراع 296 ناخبا من اصل 339، بنسبة مشاركة بلغت 87%.

- مركز قلم الاقتراع في سرايا جونية: شارك في الانتخابات رؤساء الاقلام والكتبة المسجلون في لوائح الشطب في قضاء كسروان الفتوح، وبلغ عددهم 138 ناخبا وشارك منهم 133.

- سرايا زغرتا: نسبة التصويت وصلت الى حدود 95%، بحيث وصل عدد المقترعين الى 236 من أصل 248 موظفا مسجلين على القائمة الانتخابية.

- سرايا مرجعيون: بلغ عدد المقترعين في القلم 485 من أصل 580 اَي بنسبة 83 %.

- سرايا جبيل: بلغ عدد المقترعين حتى ساعة الاقفال 264 من اصل 284.

- سرايا جزين: انتخب 228 من اصل 242 مقترعا اي ما نسبته 92 في المئة.

- سرايا عاليه: بلغ عدد المقترعين في قضاء عاليه 305 مقترعين من اصل 346 مسجلين على اللوائح اي ما نسبته 88 بالمئة من المجموع العام.

- سرايا طرابلس: بلغ عدد المقترعين 593 من اصل 695 مسجلين على لوائح الشطب، بنسبة 85,3%.

- سرايا عكار: بلغت نسبة المقترعين في ختام هذه العملية 82،7 في المئة، بمعدل 1256 مقترعا من أصل 1397 ناخبا واردة أسماؤهم.

- سرايا بشري: 74 مقترع من أصل 84.

- صور: أقفلت على نسبة حوالى ال 89 في المئة حيث إقترع 775 من أصل 875 مقترعا.

- بعلبك: بلغت نسبة الاقتراع 88.26 % إذ اقترع في الأقلام الأربعة في المركز 1542 من أصل 1747 ناخبا.

- قضاء راشيا: 184 من اصل 200 اي بنسبة 94 في المئة.

- جب جنين: اقترع 340 رئيس قلم من اصل 380 اي بنسبة 90 في المئة.

- المنية: 92%.

- الضنية: 82%.

- حاصبيا: 86%.

- بيت الدين: 88 % .