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نقولا صحناوي: الناس تتوق الى التغيير ويريدون ممثلين يقومون بالمستحيل لتحسين اوضاعهم

3
MAY
2018
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رأى نائب رئيس التيار الوطني الحر الوزير نقولا صحناوي ان في لبنان امكانية للصمود ومواكبة الحداثة والتغيير مع اشخاص لديهم التوجه نفسه وفي مختلف القطاعات وهذا الامر ممكن بالتمثيل الصحيح في البرلمان ايضاً.


وفي حديث لبرنامج سعادة النائب من صوت المدى، اعتبر صحناوي ان هناك فشل لدى نواب الاشرفية انسحب على عدم تحقيق المشاريع ، واضاف: اتهمنا الخصم باننا عرقلنا مشاريعه عندما كنا في حكومة الرئيس ميقاتي ولكن مر على وجوده في السلطة ٢٢ عاماً وما اراد تحقيقه من مشاريع كان يجب ان تقرها البلدية التي كانت اكثريتها من فريقه السياسي يومها ، مشيراً الى ان هناك فرصة كبيرة يوم الاحد لكسر القاعدة واحداث تغييرات على صعيد الوطن.


وعن المناظرة مع الوزير ميشال فرعون قال صحناوي إنني لم احصل على رد منه ولكنه وضع شروطاً تعجيزية لحصولها ولفت الى ان لا خلاف شخصي معه انما المعركة الانتخابية جعلته يتمسك بكرسيه النيابي.


وعبّر صحناوي عن شعوره بان الناس تتوق الى التغيير ويريدون ممثلين يقومون بالمستحيل لتحسين اوضاعهم واشار الى ان هذا الامر سيبين في صناديق الاقتراع وشدد على ضرورة ان يتعاون النواب الذين سيربحون في الانتخابات تعاوناً ايجابياً وتفعيل العمل المشترك بينهم.


واعلن صحناوي انه اعاد التجربة في ال ٢٠١٨ بالترشح الى الانتخابات النيابية لانه شعر انه لديه واجب تجاه تحسين الوطن وهي الرسالة التي حملها معه منذ انضمامه الى مدرسة العماد ميشال عون .

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