العميد بانو المرشّح عن الأقلّيات في بيروت الأولى القويّة يتطلّع إلى حماية حقوق الطبقة الوسطى والفقيرة والعسكر

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عندما تسأله عن طباعه الهادئة، يردّ العميد انطوان بانو هذه الميزة التي يتحلّى بها وهو يبتسم إلى "الصواريخ والقنابل والراجمات التي تساقطت على رؤوسنا في الحروب الكثيرة التي مررنا بها."

هو مرشّح عن مقعد الأقليّات في دائرة بيروت الأولى على لائحة " بيروت الأولى القوّية". وعندما تستفيض معه بالحديث، تكتشف فيه الرجل الديبلوماسي والسياسي اللبق والشفّاف المخضرم. لكنّك تجد صعوبة بسبر غور ما يخبّئه من مناورات وتكتيكات سياسية وانتخابية.



"بالنتيجة هي معركة ولو كانت ديمقراطية"، كما يحلو له أن يردّد. ولينجح الأفضل. يبدو العميد مستعدّاً لهذه المعركة التي منحها كلّ وقته. وإنّما هذه المرّة التحضيرات والاستعدادات محصورة بالبرنامج السياسي والخدماتي، وبالكاريزما التي لا تفارقه، معتمداً أسلوباً استراتيجياً وفكراً عقلانياً وقدرات استيعابية، من دون أن ينقصه العتاد والعدّة اللازمين على لائحة " بيروت الأولى القويّة" وبالتعاون مع " زملاء نعمل معاً من أجل تحقيق أكبر نسبة ممكنة من الفوز".



في حضور العميد المحبوب المحافظ على الهيبة والمقام، الجوّ في المكتب ليس عسكرياً على الاطلاق.

لا يضع الكفوف. صريح وغير متصنّع. متواضع لكنّه صلب. تلتقي به أوّل مرّة. تشعر بأنّك تعرفه من زمان.

يحدّثك عن المعارك بشغف وألم وحزن. شغف المقاتل، القائد، الشجاع. وألم الانسان الذي فقد رفاق سلاح أعزّاء سقطوا شهداء على مذبح الوطن. وحزن الشقيق الذي فقد شقيقه الأكبر والأعزّ شهيداً أيضاً من أجل لبنان. هذا الحزن الذي يكبّله فتشعر بغصّة القلب ودمعة العين في كلّ مرّة لا يحيد فيها عن باله.



يشعر بفخر أيضاً بابنيه ايلي ونيكولاس اللذين يعملان في لندن، وبمرارة الفراق عنهما وإن كانا يزوران لبنان غالباً. إنّها الظروف القاهرة. وهي صعبة أيضاً على عقيلته ريما حاملة شهادة الدكتوراه في الأدب الانكليزي. فهي تفتقدهما كثيراً ودائماً، ولا يعوّض عملها أستاذة محاضرة في الجامعة البعد عنهما. إنّها العاطفة الأسمى وحنان الأم.



صحيح أنها حال الكثير من العائلات اللبنانية التي تعاني من قساوة الهجرة القسرية بسبب قلّة فرص العمل.

تقول الدكتورة ريما:" أشجّع ولديّ على العودة إلى لبنان. وهما يريدان ذلك فور تأمين مستقبلهما. وأعتقد أن انطوان ضمن عودتهما بشراء أرض لهما من تعبهما ونقوم بزراعتها وتشجيرها. هذا هو التجذّر بالأرض."

يتذكّر العميد بانو دراسته في الجامعة الأميركية في بيروت قبل أن يناديه الواجب ويلتحق بالكليّة الحربية، مدرسة " الشرف والتضحية والوفاء." كان ينتظر نتائج الامتحانات بفارغ الصبر. في الجامعة حيث حمل اجازة في الجغرافيا، كان فكره يتّجه إلى المدرسة، إلى العسكر، إلى الواجب. بين التخصّص العلمي والخدمة الوطنية، إلى العسكر درّ.



يعلن بفخر "أني خدمت أول عشر سنوات بإمرة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عندما كان قائداً للواء الثامن. ترقّيت في الرتب والمسؤوليات طوال 37 سنة من خدمتي العسكرية. وتابعت دورات في كلّ من الولايات المتحدة الاميركية وروسيا وفرنسا وايطاليا. أسّست فوج التدخّل الثاني. وتسلّمت قيادة أفواج ميدانية وقتالية. شاركت في حروب عديدة في سوق الغرب والحدث وكفرشيما وآخرها معركة نهر البارد حيث كلّفت بقيادة الجبهة ميدانياً بالتعاون التام مع الصديق ورفيق الدرب مدير العمليات حينها اللواء الشهيد فرنسوا الحاج. وتمكّن الجيش من القضاء على المؤامرة الكبيرة وعلى الارهاب التكفيري الذي حاول اقامة امارة داخل لبنان وفصل الشمال عن لبنان."



يسبق الفرح النابع من قلبه ارتسام هذه الملامح على وجهه عندما يحدّثك عن الرئيس القويّ. يقول:" تعلّمت من العماد عون تصميمه وارادته الثابتة في بناء الدولة القوية والحفاظ على مؤسساتها والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية."

ترافقه في شوارع الأشرفية غير قادر على اخفاء اعجابك بالناس الذين يعرفونه ويلقون التحيّة عليه. " شو قصتك يا شيخ؟" يقول، ويضيف:" أنا ربيت وكبرت بالأشرفية. الأشرفية تعني لي الكثير. أهلها أهلي. بيوتها وشوارعها وأزقّتها هي المكان الأحبّ على قلبي. هنا نشأت. تمشّيت في حدائقها.عشت فيها الفرح والحزن. عشت فيها السلم والحرب. عشت فيها الشهادة والاستشهاد."



بعد 13 تشرين الأول 1990، طلب قائد الجيش آنذاك العماد اميل لحود من الضبّاط الذين سمّوا على العماد عون الالتحاق بالخدمة، معوّلاً على دورهم في اعادة توحيد الجيش. وهكذا كان. يقول:" نحن نقارب المسائل مقاربة وطنية لا طائفية ولا مذهبية ولا انتقامية. فاستطعنا معالجة الأزمات والمشاكل بهذه الروحية والمسؤولية والتعالي على الجراح. تسلّمت في الأشرفية مركزاً قيادياً. فكنت بحكم مسؤوليتي بمثابة الحامي عن أبناء المنطقة، شيبها وشبابها، رجالها ونسائها. هم في النتيجة أهلي وأصدقائي وعائلتي. فلا فضل لي بذلك. وتصرّفت بطريقة تركت الارتياح والامتنان في صفوف الشباب."



وردّاً على سؤال حول "الهجوم" الذي يقوم به الضباط المتقاعدون على المجلس النيابي من خلال ترشّح عدد لا بأس به منهم، يقول بملء الثقة:" لم لا؟ أنا مواطن أملك كلّ الحقوق بالترشّح. خدمت وطني في أحلك الظروف في حين كانت غالبية الطبقة السياسية متقاعسة ومتقاعدة عن اداء مهامها. أنا اليوم متقاعد في الجيش بحكم القانون. ولكني غير متقاعد عن الخدمة الوطنية. وباستطاعتي أن أكون مدافعاً عن حقوق اللبنانيين وأبناء منطقتي والعسكر في الندوة البرلمانية. نحن في الدائرة الأولى في بيروت حوالى 300 ألف مكلّف يؤدّون واجباتهم كاملاً تجاه الدولة ومؤسساتها. كما أن العسكر وعائلاتهم يمثلون نحو 500 ألف انسان. جميع هؤلاء لهم حقوق كثيرة منقوصة علينا واجب صيانتها وحمايتها. ليس مقبولاً بعد الآن أن تتآكل هذه الحقوق."



ويضيف: "وإذا كان المجلس يضمّ حقوقيين ومشرّعين، وسوف يضمّ مجموعة من المتموّلين والمستثمرين كما هو متوقّع من كثرة المرشّحين الأثرياء، فأين المشكلة بأن يضمّ مجموعة من الضبّاط النزيهين. فننشىء نوعاً من التوازن الرادع بين غلاة المشرّعين ومصالح رجال المال. ونكون حماة ورعاة للطبقات المتوسطة والفقيرة لأننا في معظمنا خرجنا من هذه الطبقات."



عن رؤيته لتطوير الجيش، يتصوّر أن الأفضل للبنان في المستقبل هو انشاء جيش نخبة، "جيش مدرّب أفضل تدريب وصقله بمهارات عالية وقدرات قتالية متفوّقة وتجهيزات وعتاد متطوّر وبمعاشات عالية تليق بتأمين حياة كريمة لجنودنا وضباطنا البواسل".

تسأله عن سبب ترشّحه في دائرة بيروت الأولى؟ يجيب شارحاً أنّه يمثّل الأقليات في هذه الدائرة حيث الغالبية منهم من طائفتي السريان الاورثوذكس والكاثوليك، اضافة الى الكلدان واللاتين والاشوريين. يعيد الفضل إلى الرئيس عون بنقل المقعد من دائرة بيروت الثانية إلى الدائرة الأولى عندما تمسّك بتأمين الحقوق للمسيحيين أثناء مفاوضات الدوحة في 2008.



يرفض العميد بانو الحديث عن أقلّية وأكثريّة. يقول:" لا يجد المواطن أفضل من كلمة وطن عندما يريد أن ينادي الجندي. أنا أيضاً وطن. والوطن هو لجميع أبنائه. صحيح أنّني أمثّل طائفتي والأقلّيات وسأكون مرجعيتهم ومدافعاً عن حقوقهم، لكنني سأكون نائباً في حال فوزي لكل لبنان. هكذا خدمت في الجيش. وهكذا أنوي أن أخدم في المجلس النيابي."

ويضع الناخب أمام مسؤولياته من خلال الخيارات الوطنية التي سيتّخذها. " جلّ ما أطلبه منه أن يصوّت ويختار مرشّحه على أساس مصداقيته ومبادئه وأفكاره وخصوصاً على سيرته الذاتية."



وعن حاجات أبناء الدائرة الأولى في بيروت، يقول العميد بانو: "شعاري هو " من خدمة الوطن إلى خدمة المواطن". وأنا مصمّم على تحقيق الأهداف الوطنية والسياسية والخدماتية، متّكلاً على دعم أبناء منطقتي وأهلي ومحبّتهم وثقتهم، ومن خلال عمل سياسي وتشريعي ضمن الكتلة التي سأنتمي إليها. طموحي ومهمتي اليوم، العمل على تعزيز الوحدة الوطنية، وتفعيل الشراكة الحقيقية، وترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية وبناء مؤسسات الدولة، الضمانة الوحيدة للشعب اللبناني."



عن المشاريع الانمائية والخدماتية، يقول:" المطلوب ونعمل بالتعاون مع أعضاء اللائحة على:

1- إستحداث نفق من ساحة شارل مالك حتى مبنى إذاعة جبل لبنان يُشكل مخرجاً نحو المتن الشمالي والجنوبي من دون المرور في قلب الأشرفية تفادياً لمشكلة أزمة السير الخانقة.

2- متابعة مشروع المواقف العمومية للسيارات في الأشرفية:

• في منطقة الرميل.

• في طلعة أوتيل ألكسندر – ساسين ومقابل كنيسة السيدة.

والعمل على إستحداث غيرها في أحياء أخرى من المنطقة.

3- مع تحول الأشرفية إلى مدينة مكتظة لا بد من خلق مساحات خضراء وحدائق عامة تسمح للمواطنين بالتنزه مع عائلاتهم في أماكن آمنة وهادئة وصديقة للبيئة وبالتحديد:

• تأهيل حديقة السيوفي التي تم وضع دفتر الشروط للمشروع وصار موضع التنفيذ،

• تأهيل حديقة اليسوعية

• تأهيل حديقة مار نقولا

وغيرها من الحدائق والساحات العامة.

4- مع إنجاز مشروع التوأمة بين بلديتي بيروت وباريس سأعمل على متابعة مشروع بناء مستوصفات في دائرة بيروت الأولى تُقدّم الخدمات الصحية والفحوصات الطبية للمواطنين مجاناً.

5- تطوير مستشفى الكرنتينا الحكومي وتخصيصه بالحالات الطارئة لإستقبال الإصابات البليغة الناتجة عن الحوادث المرورية وغيرها من الحوادث.

6- إستحداث مدينة رياضية وثقافية في دائرة بيروت الأولى حيث هناك وفرة في المساحات يتم فيها تدريب لاعبي ومشجّعي أندية الرايسينغ والحكمة وأبناء نبتون ومختلف النوادي الأخرى لتكون مقراً لأندية الأشرفية الرياضية والثقافية.

7- العمل على متابعة جهود بلدية بيروت ومشاريعها للمولدات الجديدة بهدف تأمين التيار الكهربائي لمدينة بيروت 24\24.