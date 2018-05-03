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انتخابات - غسان عطالله للـOTV: صوت صح وحكم ضميرك واختار الشخص الذي يشبهك

3
MAY
2018
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مقتطفات من حديث مرشح التيار الوطني الحر في الشوف لتلفزيون للـOTV:
أكد مرشح التيار الوطني الحر في الشوف، غسان عطالله أن الكثير من المال الإنتخابي يصرف في الشوف وكل ما يحصل يحمل الكثير من الوقاحة. وأضاف: " ارحمونا وتوقفوا عن تذكيرنا كل يوم عن أنكم تبرعتوا لترميم الكنائس، فترميم الكنائس واجب على الدولة اللبنانية لأنها تهدمت بفعل الحرب وواجب وزارة المهجرين كان اعادة بناء هذه الكنائس".

وفي معرض رده على سؤال حول دور المناضلين في التيار قال "عندما انطلقنا بعملية النضال لم نكن ننتظر أي شيء بالمقابل وترشحنا للندوة البرلمانية هو بطلب من الناس الذي طالبوا بوجودنا في المجلس. وهدفنا ليس تسكير المختارة أو غزوها ومن يريد ذلك هو حليفهم باللائحة، منذ البدء دعينا الى التنافس حول مشاريع انتخابية".
 
عطالله الذي كان ضيف شاشة الـOTV شدد أن  نغمت المصالحة انتهت منذ زمن وأضاف "هم من استلموا هذا الملف منذ 28 عاما فليسألوا نفسهم لماذا لم يعود الاهالي الى بيوتهم. فالمسيحي لم يعود للسكن في الشوف لأنه لا يشعر بوجود مرجعية مسيحية في المنطقة.  ان ماضي من ينتقضنا أسود وأكثر من أسود وتاريخنا نظيف لا عمالة ولا عمولة في تاريخنا".

ولفت الى أن التذكير بالحرب وبمحاصرة المختارة وكمال جنبلاط هدفه التجيش وشد العصب لأنهم يشعرون بالخوف وتمنى لو أن الكنيسة لم تتدخل في المعركة الإنتخابية في الشوف لأن هذا التدخل اضعف الوجود الكاثوليكي. وأضاف " لسنا طائفيين بأي شكل من الأشكال، فعندما كان الشيعي بخطر نحن أول من وقف بجانبه، وعندما شعر السني بالخطر كنا بحانبه واذا تعرض الدرزي لأي خطر سنكون أول من يدعمه ولكن لن نقبل أن يكون المسيحي مهمش".
 
ودعى عطالله الى كثافة التصويت نهار الأحد ليكون عرس وطني وختم قائلاً: " يتهمونا بالسرقة بوزارة الصاقة، عن أي سرقة يتحدثون وهم من استولوا على وزارة المهجرين والصندوق الأسود اختفى. يتغنون بملف بريح فليقولوا لنا ما الذي فعلوه في هذا الملف الذي اصبح الآن بكلمل تفاصيلة لدى فخامة الرئيس".

وكشف أنه ستشكل وزارة للمهجرين في الحكومة المقبلة لآخر مرة، "فالرئيس قالها هذا الملف سيقفل بشكل نهائي وهذا ما أكده الوزير باسيل والوزير طلال ارسلان. يجب محي ذاكرة الماضي واتركوا للشباب بناء المنطقة
 
وفي الختام قال للمواطن الشوفي "صوت صح وحكم ضميرك واختار الشخص الذي يشبهك"
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