نقولا صحناوي للميادين: سندخل الى البرلمان بتكتل "لبنان القوي" لدعم العهد ومسيرة بناء الدولة

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أعلن نائب رئيس التيار الوطني الحر الوزير نقولا صحناوي أننا سندخل الى البرلمان بتكتل لبنان القوي لدعم العهد ومسيرة بناء الدولة وأوضح في حديث لقناة الميادين أن حزبه لم يتحالف مع أحد للمصلحة الانتخابية فقط وقد تباحث مع المرشحين واتفق الجميع على انضمام بعضهم الى تكتل لبنان القوي مشيراً الى أن مسيرة اعادة بناء الدولة تحتم لم الشمل بين المكونات اللبنانية ، مضيفاً ان التقارب مع تيار المستقبل جاء تحقيقاً للرؤيا التي وضعها رئيس الجمهورية ميشال عون للبنان لاننا نستطيع مخاطبة الجميع ويدنا ممدودة لكل الافرقاء. وأوضح صحناوي أن التقارب مع تيار المستقبل لا يؤثر على العلاقة مع حزب الله فالتحالف معه استراتيجي وهو اهم من التحالف الانتخابي، وقال إننا نؤيد بالمبدأ اعادة تسمية الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة لان ما تحقق في الحكومة يجب استكماله ونحن نطالب بالشراكة في لبنان لنعزز الانتاج والخدمات ونتقدم بالاقتصاد.

صحناوي أعلن أن الارقام اظهرت انه المنافس الاهم للوزير فرعون وللائحة الاخرى وبموضوع الاصوات التفضيلية قال إننا لم نخيّر الناخبين فلهم الحرية بالتصويت وإن المعركة شرسة طبعاً، ولكنني لست عدائياً انما التجريح جاء من قبل الخصم الذي اتهمني بالقتل والسرقة وانا ساسجنه عندما تسقط حصانته في السادس من ايار .

وشدد صحناوي على ضرورة الوصول الى اسقلالية لبنان الذاتية لمصلحة الوطن والمجتمع وأشار في سياق آخر أنه بدأ منذ عام ٢٠١٠ المبادرات والخدمات في المنطقة وهي لم تبدأ مع بدء الحملات الانتخابية.

هذا وتحدث صحناوي عن مشروعه الانتخابي والانمائي للدائرة الاولى الذي يتألف من ١٤ مشروعاً وتوجه للناخبين والشباب مشيراً الى أنهم لديهم الفرصة اليوم للاقتراع بطريقة صحيحة من خلال تحكيم العقل.