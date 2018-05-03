غباء "مارد".. (فـــادي ف. حــوّا)

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سامح وصافح، وصافح وسامح.. وتوقفت عنده هذه الفضيلة المسيحية بامتياز عند رئيس التيّار الوطنيّ الحرّ جبران باسيل وحرّضَ على قتله !! وعند الاستيضاح أكّدَ وأصرَّ..

في تحليل متواضع أكاديمي لشخصية وتصرفات هذا "الصغير" الذي يدهشك لفرط غبائه السياسي نرى علامات عالية في الغباء السياسي أولها الإنكار.. حيث لا يرى المشهد كما هو على حقيقته وعلى أرض الواقع، وإنما يراه كما يحب هو أن يكون، وهو يبرر كل ما يقع منه من أخطاء ويعزوها إلى عوامل أخرى ليس مسؤولا عنها لكي يظل مرتاح الضمير. وهو أيضا، يكبّر أشياء ويضخمها ويصغر أشياء أخرى لتوافق هواه وتطابق الصورة التي يرغبها، فيبالغ في تقدير عناصر قوته بينما يهوّن من شأن الطرف الآخر الذي يتنافس أو يتصارع معه.

كما تظهر عليه عوارض الانفصال عن الواقع، وهي نتيجة الإفراط في استخدام الدفاعات النفسية، وتكون نتيجته حالة من العمى السياسي تجعل صاحب القرار يتخبط في الظلام.

وهو أيضاً يكرر نفس الأخطاء مرات عديدة دون الاستفادة من التجارب السابقة، وبالتالي تكرار تجارب الفشل بلا نهاية الى النهاية. ويفقد آلية المراجعة والتصحيح، أو ما تسمّى بالتغذية الاسترجاعية، التي من المفترض أنها تصحح المسار كما يفقد القدرة على الاعتذار حين يكون الاعتذار واجبا، والاستمرار في المكابرة والتعالي والمغالطة وتوجيه اللوم للآخر، والاعتقاد الدائم بغباء الخصم أو ضعفه والتعويل على ذلك. كما يفتقد مهارات حل الصراع، وهي مهارات لازمة وضرورية لمن يمارس العمل السياسي على اعتبار أن السياسة في تعريف آخر هي فن إدارة الصراع.

نسيَ هذا "المارد" بأنه في العهد القديم سقط المارد بحجرة من مقلاع داود.

نسيَ هذا "المارد" بأنه حتى في قصة علاء الدين الأسطورية، خسر المارد أمام الدهاء الإنساني.

نسيَ هذا "المارد" بأنه حتى في قصص الأطفال، "المارد" خسران كما في قصة جاك ونبتة الفاصوليا.

نسيَ هذا "المارد" بأننا فكر العماد عون تشرّبنا، وصحوة شعب عظيم كنّا.. واجهنا، قاومنا، قُتلنا وقَاتَلنا، أُبعدنا وبعدها عُدنا وبقينا على عهدنا لم نتنازل عن حقّنا، لم نرّهَب ولم نرّغَب، بشَرف خاصمنا وبشَرف صادقنا، لم نتكبّر ولم نتغيّر.. من تيّار جارِف الى مؤسسة حزبية بإرادة العماد مؤسسنا وبقيادة جبران رئيسنا تحولنا..

لذلك نصيحتنا لَكَ وهي من كتاب سفر الأمثال إصحاح ١٢المثل١٣: "في معصية الشفتين شرك الشرير، اما الصديق فيخرج من الضيق."

فـــادي ف. حــوّا