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انتخابات - فريد البستاني: يوم ٦ايار هو عرس الحرية لاننا سناخذ حقوقنا وسنمد ايادينا لكل اطياف الشوف

3
MAY
2018
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تحول حفل العشاء الذي اقامه المرشح عن المقعد الماروني في الشوف الدكتور فريد البستاني في دير القمر  الى مهرجان شعبي حضره مستشارة رئيس الجمهورية السيدة ميراي عون هاشم ووزير البيئة طارق الخطيب والمرشح عن المقعد الكاثوليكي في الشوف غسان عطالله وعدد كبير من اهالي دير القمر والجوار .
 
بعد النشيد الوطني اللبناني القى البستاني كلمة رحب فيها بالحضور وخصوصا السيدة هاشم ،شاكرا التيار الوطني الحر على اختياره له في لائحة "ضمانة الجبل"معتبرا ان رئيسه الوزير جبران باسيل يتمتع برؤية بان ياتي حليف للتيار ،مثله ،ليحاول رفع الحاصل الانتخابي وبمساعدة اهل الدير سيتم تحقيق ذلك.
 
واكد البستاني ان عاصمة الامراء بحاجة الى كثير من العمل ولكن بظل  وجود الطاقات والمعرفة والقوة والارادة سيعود الدير والشوف الى قوته  بالانماء والاقتصاد والمشاريع الاجتماعية والبنية التحتية .
 
وتوجه البستاني الى هاشم قائلا :حضورك الى دير القمر هو دفعة اوكسيجين لاهل الدير الذين عانوا فترة طويلة من الظلم ،ويوم ٦ايار هو عرس الحرية لان اهل الدير سيصرخون قائلين كفى ،لاننا سناخذ حقوقنا وسنمد ايادينا لكل اطياف الشوف من كل المذاهب من اجل نيل هذه الحقوق التي ليست منة من احد.
 
واعلن البستاني ان اولوياته ستكون العمل على النهوض الاقتصادي وهذا وعدي لكم.
 
وتحدث الوزير الخطيب عن تاريخ دير القمر من العزة والكرامة والشرف والشراكة والاحتضان لانها المحور ،هكذا نريدها وهكذا يريدها رئيس الجمهورية بان يصل كل انسان الى حقه دون الاعتداء على حقوق الاخرين. 
 
وطالب الخطيب بتكثيف التصويت للائحة "ضمانة الجبل"لان ذلك سيؤدي الى استرداد الحقوق والقرار في الشوف وفي كل لبنان بعد ان اخترنا ممثلينا معتبرا ان مقولة "ما تفكر نحن منفكر عنك "ولت الى غير رجعة بوجود هذا العهد .
 
اما السيدة هاشم فاعطت شهادة حق للدكتور البستاني الذي وقف الى جانب العماد ميشال عون وقضيته ومسيرته للوصول الى سدة الرئاسة.
 
واعلنت هاشم ان لبنان يكتب اليوم صفحة جديدة لتاريخه والصفحة الاولى ستكون من صانعي هذا الكتاب من هؤلاء المرشحين من التيار والبستاني.
 
واكدت هاشم ان النهوض الاقتصادي في الشوف هو التحدي الاكبر ولكي نصل الى الازدهار هناك اليات للوصول اليه؛حكومة "شغيلة"ومجلس نيابي ديناميكي يضم خبرات سياسية واقتصادية مثل الدكتور البستاني وغيره من النواب.
 
ودعت هاشم الى التصويت بكثافة لان هذا القانون النسبي اعطى الناخب القوة والتاثير ،والتحدي هو بزيادة الحاصل الانتخابي لايصال اكبر عدد من النواب من التيار والحلفاء.
 
اما عطالله فاكد ان هذا القانون انهى ٤٠سنة من الاحادية في الجبل وعدم وجود الديمقراطية والمساواة بين الناس .
 
واكد وجود فرصة تاريخية لتمثيل التيار باكثر من نائب في الشوف اذا كثفنا التصويت للائحة "ضمانة الجبل"
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