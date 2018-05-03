طقس صيفي.. ولكن استعدوا للمفاجأة الكبيرة في هذه الأيّام!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان الحوض الشرقي للبحر المتوسط يستضيف منخفض البحر الأحمر، فتنخفض قيم الضغط الجوّي فوق ليبيا ومصر ولبنان وسوريا وفلسطين الى 1007hpa، فتتشكل العواصف الرملية في شمال افريقيا، وتقذف سيناء لهيبها نحو لبنان والجوار، بينما يغذّي شمال البحر الأحمر شمال شرق فلسطين بالرطوبة فتتشكل الغيوم الرعدية بين البقاع ودمشق والنبك ويبرود خلال فترة بعد الظهر فتتهيأ الأجواء لتساقط الأمطار الغزيرة والبرَد بين مساء الجمعة وصباح السبت.

وأشار إلى ان غداً الجمعة ستلامس الحرارة 35 درجة ساحلاً ورطوبة 40%، بينما سيتساقط البرد المتوسط الحجم في المناطق الشرقية والشمالية الوسطى بين بعد الظهر وصباح السبت.

لكنّ الآتي، مطلع الأسبوع المقبل، لن يكون الاّ زيارة كانونية للشرق الأوسط وحرارة سوف تتدنى بمعدّل 12 درجة مئوية وقد يعاني سكان المناطق الشمالية في سوريا كالرّقة وجوارها من امطار وسيول لم تشهدها في فصل الشتاء علماً انّ لبنان سيكون له النصيب من الأمطار الجيدة.

طقس يوم الجمعة:

يستمر الطقس الحار حتى مساء الأحد وتبلغ الحرارة ذروتها يوم غد الجمعة بحيث سينقسم لبنان للمرة الرابعة على التوالي الى صيفي وشتوي.

من المنتظر ان تتكدس السحب الرعدية بين البقاع الوسط والشرقي ودمشق والنبك فتتساقط الامطار مصحوبة مع حبات البرد المتوسط الحجم وعواصف رعدية، وقد تتشكل السيول في هذه المناطق مساء.

يعود الطقس ويستقر بين السبت والأحد، بانتظار عودة فصل الشتاء، مجدداً الى لبنان وسوريا، بدءاً من يوم الاثنين.

الحرارة على الساحل: 34/35 نهاراً و 24 ليلاً

في البقاع: 31 نهاراً و 18 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 27 نهاراً و 18 ليلاً

الرطوبة: 45% ترتفع مساء الى 60%

الرياح: جنوبية شرقية حارة تتحول الى غربية حارة ظهراً مع غبار بنسبة 80% في الجوّ, سرعتها بين 15 و 35 كلم في الساعة.

الضغط الجوّي 1008hpa