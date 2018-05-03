ابن الـ16 عامًا ضحية جديدة!

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توفي الشاب و. وهبي (16 عاما) وجرح الشاب ه. رمال (16 عاما) صدما، على طريق عام الدوير.



وفي التفاصيل، ان الشاب رمال كان يقود دراجته النارية، ويسير بموازاته صديقه رمال على الطريق العام في بلدتهما الدوير، عندما صدمتهما سيارة رانج شيروكي يقودها المواطن ج. الخليل، أثناء التفافه من مفترق بلدة الشرقية - الكناية وسط الدوير باتجاه انصار، وتسببت الصدمة بدفع الدراجتين امتار عدة الى جانب الطريق، ما ادى الى اصابتهما بشكل مباشر. وتم نقل الشاب وهبي الى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول وجرت محاولات لاسعافه، لكنه ما لبث ان فارق الحياة، فيما نقل الشاب رمال الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية وحالته مستقرة.