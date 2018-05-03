بدء اقتراع الموظفين المكلّفين الالتحاق بأقلام الاقتراع الأحد

فتحت عند السابعة من صباح اليوم، أقلام الاقتراع أمام الموظفين الذين كلفوا الالتحاق بأقلام الاقتراع يوم الاحد في 6 الحالي كرؤساء اقلام وكتبة في كل مراكز الاقضية والمحافظات والبالغ عددهم 14 ألف موظف، على أن تقفل الصناديق عند السابعة مساء.
وتوزعت اسماؤهم على مراكز التصويت وفق الآتي:
بيروت الأولى
الأشرفية-الرميل-المدور الصيفي: مرآب بلدية بيروت بلوك-ب الكرنتينا (قرب شركة سليب كومفورت)، عدد الناخبين 85 صناديق الإقتراع 1.
بيروت الثانية
رأس بيروت-دار المريسة- ميناء الحصن- زقاق البلاط- المزرعة- المصيطبة- زقاق البلاط- الباشورة: مرآب بلدية بيروت بلوك-ب الكرنتينا (قرب شركة سليب كومفورت)، عدد الناخبين 744، الصناديق 2.
بعبدا: سراي بعبدا، عدد الناخبين 339، عدد الصناديق 1
المتن: سراي الجديدة، عدد الناخبين 196، عدد الصناديق 1
الشوف: سراي بيت الدين، عدد الناخبين 1295، عدد الصناديق 3
عاليه: سراي عاليه، عدد الناخبين 346، عدد الصناديق 1
كسروان: سراي جونيه، عدد الناخبين 138، عدد الصناديق 1
جبيل: سراي جبيل، عدد الناخبين 284، عدد الصناديق 1
مدينة صيدا: سراي صيدا، عدد الناخبين 107، عدد الصناديق 1
قضاء جزين: سراي جزين، عدد الناخبين 249، عدد الصناديق 1
صور: سراي صور، عدد الناخبين 875، عدد الصناديق 2
قرى صيدا (الزهراني): سراي صيدا، عدد الناخبين 577، عدد الصناديق 1
بنت جبيل: سراي بنت جبيل، عدد الناخبين 786، عدد الصناديق 2
النبطية: سراي النبطية، عدد الناخبين 1091، عدد الصناديق 2
مرجعيون: سراي مرجعيون، عدد الناخبين 580، عدد الصناديق 1
حاصبيا: مدرسة حاصبيا الرسمية للصبيان، عدد الناخبين 264، عدد الصناديق 1
زحلة: سراي زحلة، عدد الناخبين 610، عدد الصناديق 2
البقاع الغربي: سراي جب جنين، عدد الناخبين 361، عدد الصناديق 1
راشيا: سراي راشيا، عدد الناخبين 200، عدد الصناديق 1
بعلبك: سراي بعلبك، عدد الناخبين 1747، عدد الصناديق 4
الهرمل: سراي الهرمل، عدد الناخبين 261، عدد الصناديق 1
عكار: سراي حلبا، عدد الناخبين 1397، عدد الصناديق 3
طرابلس: سراي طرابلس، عدد الناخبين 695، عدد الصناديق 2
المنية: سراي دير عمار، عدد الناخبين 166، عدد الصناديق 1
الضنية: سراي دير عمار، عدد الناخبين 572، عدد الصناديق 1
زغرتا: سراي زغرتا، عدد الناخبين 248، عدد الصناديق 1
بشري: سراي بشري، عدد الناخبين 84، عدد الصناديق 1
الكورة: سراي الكورة، عدد الناخبين 222، عدد الصناديق 1
البترون: سراي البترون، عدد الناخبين 297، عدد الصناديق 1