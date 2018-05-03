بدء اقتراع الموظفين المكلّفين الالتحاق بأقلام الاقتراع الأحد

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فتحت عند السابعة من صباح اليوم، أقلام الاقتراع أمام الموظفين الذين كلفوا الالتحاق بأقلام الاقتراع يوم الاحد في 6 الحالي كرؤساء اقلام وكتبة في كل مراكز الاقضية والمحافظات والبالغ عددهم 14 ألف موظف، على أن تقفل الصناديق عند السابعة مساء.





وتوزعت اسماؤهم على مراكز التصويت وفق الآتي:

بيروت الأولى

الأشرفية-الرميل-المدور الصيفي: مرآب بلدية بيروت بلوك-ب الكرنتينا (قرب شركة سليب كومفورت)، عدد الناخبين 85 صناديق الإقتراع 1.

بيروت الثانية

رأس بيروت-دار المريسة- ميناء الحصن- زقاق البلاط- المزرعة- المصيطبة- زقاق البلاط- الباشورة: مرآب بلدية بيروت بلوك-ب الكرنتينا (قرب شركة سليب كومفورت)، عدد الناخبين 744، الصناديق 2.

بعبدا: سراي بعبدا، عدد الناخبين 339، عدد الصناديق 1

المتن: سراي الجديدة، عدد الناخبين 196، عدد الصناديق 1

الشوف: سراي بيت الدين، عدد الناخبين 1295، عدد الصناديق 3

عاليه: سراي عاليه، عدد الناخبين 346، عدد الصناديق 1

كسروان: سراي جونيه، عدد الناخبين 138، عدد الصناديق 1

جبيل: سراي جبيل، عدد الناخبين 284، عدد الصناديق 1

مدينة صيدا: سراي صيدا، عدد الناخبين 107، عدد الصناديق 1

قضاء جزين: سراي جزين، عدد الناخبين 249، عدد الصناديق 1

صور: سراي صور، عدد الناخبين 875، عدد الصناديق 2

قرى صيدا (الزهراني): سراي صيدا، عدد الناخبين 577، عدد الصناديق 1

بنت جبيل: سراي بنت جبيل، عدد الناخبين 786، عدد الصناديق 2

النبطية: سراي النبطية، عدد الناخبين 1091، عدد الصناديق 2

مرجعيون: سراي مرجعيون، عدد الناخبين 580، عدد الصناديق 1

حاصبيا: مدرسة حاصبيا الرسمية للصبيان، عدد الناخبين 264، عدد الصناديق 1

زحلة: سراي زحلة، عدد الناخبين 610، عدد الصناديق 2

البقاع الغربي: سراي جب جنين، عدد الناخبين 361، عدد الصناديق 1

راشيا: سراي راشيا، عدد الناخبين 200، عدد الصناديق 1

بعلبك: سراي بعلبك، عدد الناخبين 1747، عدد الصناديق 4

الهرمل: سراي الهرمل، عدد الناخبين 261، عدد الصناديق 1

عكار: سراي حلبا، عدد الناخبين 1397، عدد الصناديق 3

طرابلس: سراي طرابلس، عدد الناخبين 695، عدد الصناديق 2

المنية: سراي دير عمار، عدد الناخبين 166، عدد الصناديق 1

الضنية: سراي دير عمار، عدد الناخبين 572، عدد الصناديق 1

زغرتا: سراي زغرتا، عدد الناخبين 248، عدد الصناديق 1

بشري: سراي بشري، عدد الناخبين 84، عدد الصناديق 1

الكورة: سراي الكورة، عدد الناخبين 222، عدد الصناديق 1

البترون: سراي البترون، عدد الناخبين 297، عدد الصناديق 1