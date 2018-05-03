أسرار الصحف ليوم الخميس 3 أيار 2018

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الجمهورية

لاحظت أوساط سياسية أن مراجع غير مدنية ركّزت في بياناتها على عدم شراء الضمائر في الإنتخابات النيابية لأنهم شعروا بأن بعض المرشحين يصرف الأموال بطريقة عشوائية للوصول إلى المجلس النيابي.



البناء

كواليس

قالت مصادر فلسطينية متابعة لانعقاد المجلس الوطني بصيغته الأخيرة أنه كان مطلوباً بذاته في اتصالات عربية غربية جرى خلالها تمرير رسالة سعودية لقيادة السلطة الفلسطينية بأنّ تظهير عدم وجود صلة متينة بإيران يكفي لعدم تصاعد الموقف سلباً مع واشنطن، فكان الاتفاق على استبعاد قوى المقاومة من المجلس كرسالة تكرّس معادلة الابتعاد عن إيران من جهة، وتؤكد عدم نية الذهاب بعيداً في تطبيع العلاقات مع قوى المقاومة لإبقاء الباب مفتوحاً للمبادرات الأوروبية لإنعاش التفاوض.



خفايا

لم تعد الماكينات الانتخابية المعنية ضامنة لفوز مرشح أساسي في إحدى الدوائر الحساسة، وذلك بعد اتفاق حزبين كانا سابقاً حليفين للمرشح المُشار إليه لكنهما افترقا عنه في هذه الدورة وشكلا لائحتهما مع بعض المستقلين، نظراً لضرورات التحالفات التي فرضها القانون الانتخابي الجديد. ورجّحت مصادر مطلعة أن يؤدّي ذلك إلى خسارة المرشح لمصلحة واحد من مرشحي لائحة الحزبين…

الديار

غمز

نواب كانوا في لوائح كبرى، واستغني عن خدماتهم، يجندّون عائلياً، لدعم مرشحين يمتون إليهم بصلة بسبب مباشر أو غير مباشر..



همس

وضع مسؤولون في أجواء أساليب مبتكرة لتخفيض الحواصل الانتخابية عن طريق تأثير مالي سلبي على الناخبين



لغز

يرتفع القلق لدى مرشحين من «قُطب مخفية» ترعب هؤلاء، وتعزّز عدم الثقة داخل الحزب الواحد نفسه.