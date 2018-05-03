living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الخميس 3 أيار 2018

3
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الجمهورية

لاحظت أوساط سياسية أن مراجع غير مدنية ركّزت في بياناتها على عدم شراء الضمائر في الإنتخابات النيابية لأنهم شعروا بأن بعض المرشحين يصرف الأموال بطريقة عشوائية للوصول إلى المجلس النيابي.


البناء

كواليس
قالت مصادر فلسطينية متابعة لانعقاد المجلس الوطني بصيغته الأخيرة أنه كان مطلوباً بذاته في اتصالات عربية غربية جرى خلالها تمرير رسالة سعودية لقيادة السلطة الفلسطينية بأنّ تظهير عدم وجود صلة متينة بإيران يكفي لعدم تصاعد الموقف سلباً مع واشنطن، فكان الاتفاق على استبعاد قوى المقاومة من المجلس كرسالة تكرّس معادلة الابتعاد عن إيران من جهة، وتؤكد عدم نية الذهاب بعيداً في تطبيع العلاقات مع قوى المقاومة لإبقاء الباب مفتوحاً للمبادرات الأوروبية لإنعاش التفاوض.


خفايا
لم تعد الماكينات الانتخابية المعنية ضامنة لفوز مرشح أساسي في إحدى الدوائر الحساسة، وذلك بعد اتفاق حزبين كانا سابقاً حليفين للمرشح المُشار إليه لكنهما افترقا عنه في هذه الدورة وشكلا لائحتهما مع بعض المستقلين، نظراً لضرورات التحالفات التي فرضها القانون الانتخابي الجديد. ورجّحت مصادر مطلعة أن يؤدّي ذلك إلى خسارة المرشح لمصلحة واحد من مرشحي لائحة الحزبين…

 

الديار

غمز
نواب كانوا في لوائح كبرى، واستغني عن خدماتهم، يجندّون عائلياً، لدعم مرشحين يمتون إليهم بصلة بسبب مباشر أو غير مباشر..


همس
وضع مسؤولون في أجواء أساليب مبتكرة لتخفيض الحواصل الانتخابية عن طريق تأثير مالي سلبي على الناخبين


لغز
يرتفع القلق لدى مرشحين من «قُطب مخفية» ترعب هؤلاء، وتعزّز عدم الثقة داخل الحزب الواحد نفسه.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout