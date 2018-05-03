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صحناوي - OTV: نحن لا ندفع الاموال لشراء الضمائر والحصول على الأصوات

3
MAY
2018
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أعلن نائب رئيس التيار الوطني الحر الوزير نقولا صحناوي أن جو المعركة وحماسها طاغ على عمل الماكنة الانتخابية ، فالشباب يؤمن بالعهد واللبنانيون علّقوا آمالاً كبيرة على التغيير.

وفي مقابلة عبر شاشة الاو تي في ، لفت صحناوي الى أن الكلام النافر والتجريح يكشف صاحبه الذي يعاني من الافلاس السياسي والذي ليس لديه انجازات ليتحدث عنها ، فيلجأ الى حملات التجريح بشخص المنافسين ، وأضاف أننا في عهد التفاهمات التابع لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي جمع الكل حوله وبرهن للجميع ان الوقوف موحدين بوجه الخارج يهزم من لا يريد الخير للبنان.

صحناوي أشار الى أن الاقطاعي يعتبر الكرسي ملكه ، واذا نافسه احد يعتبر ذلك تعدياً عليه، لافتاً الى أن هذا الامر يجرح الناخب قبل المنافس المرشح لأنه إذا كان يعاني من الافلاس يذهب نحو التجريح بمنافسيه ، مطالباً بالتحدث بالمشاريع الناجحة والايجابية بدلاً من التجريح.

كما اعتبر أن استخدام موضوع الصورة للتجريح هو استسهال بعقول الناس فقد قالوا إن هذا حقهم أما الحائط الذي علقت عليه الصورة فيعود لنا والسند القانوني الذي يثبت ذلك معنا ولذلك لم يذهبوا الى القضاء ليعززوا اتهامهم. وأكد صحناوي أننا نعيش بدولة القانون حيث يكون الحاكم بين الناس القضاء.

وفي سياق آخر رأى صحناوي أن ما تحدث عنه العماد عون مبادىء عامة وهو لم يتدخل في الانتخابات و لم يتحدث ضد احد ، شارحاً أنه إذا أراد فريقه دعم العهد فيعود السبب الى أنه مع المبادىء التي اطلقها خصوصاً في بناء الدولة حيث أن لكل الافرقاء الآخرين الحق في دعم العهد ايضاً.

وأكد صحناوي أن الرئيس عون على مسافة واحدة من الجميع وهو رئيس قوي يتحدث بالعلن عن المبادئ.
وفي موضوع تحالفات التيار الوطني الحر في الانتخابات النيابية قال إن من تابع الامر يعلم جيداً اننا لم نغلق الباب الا عندما اغلقه الطرف الآخر، وقد تباحثنا مع الجميع حتى آخر لحظة لنرى اين تكمن افضل الفرص للتحالف لافتاً الى أنه يجب الفصل بين التحالف الانتخابي والتحالف السياسي ، فمع حزب الله التحالف متين والعلاقة قريبة أيضاً من تيار المستقبل لنضع سوياً مشاريع تبني مستقبل الوطن ، وأعلن أن علاقة الثقة قوية بين الرئيسين عون والحريري.
هذا وفسّر صحناوي أن القاعدة الجديدة في التعامل مع مختلف الافرقاء ارست الثقة بينهم، بحيث نستطيع اعادة بناء الوطن خصوصا في ظل ما يحدث حولنا في المنطقة مؤكداً أن الاستراتيجية الدفاعية موضوع مهم للنقاش ، وهي هم اساسي عند اللبنانيين وواجب علينا ان نجد الحلول المناسبة حولها وقال : حسناً فعل الرئيس عون بوضع هذا الملف في مكان يبعد الفتنة حوله لحين ايجاد الحلول المناسبة
صحناوي أشار الى أن الكلام سهل ولكن العمل في لبنان من الاصعب بين دول العالم، ومن المهم ان نترجم الثقة الموجودة على رأس السلطة بخطوات سريعة وعبّر عن تفاؤله لان فريقه يحاول ان يظهر القدرة لدى اللبنانيين على الابداع والتقدم والنجاح.
صحناوي قال صراحة : نحن لا ندفع الاموال لشراء الضمائر والحصول على الأصوات.

وفيما خص الدائرة الأولى أشار صحناوي الى أن هناك جزءاً من الدائرة منسي ومنكوب ويجب العمل على تقديم الخدمات والمشاريع اللازمة ورد المشكلة الى ان الدائرة الاولى لا تستطيع المحاسبة في البلدية وأضاف أننا نريد تعزيز المحاسبة حتى لا تبقى المنطقة منكوبة واحد الحلول تقسيم البلدية. وشدد على ضرورة ان يكون هناك تكتل قوي يستطيع تنفيذ المشاريع على صعيد الدائرة والوطن.
وعن موضوع توزيع الاصوات التفضيلية اعتبر أن مرشحي اللائحة يكمّلون بعضهم وهذه القيمة المضافة لدى كل واحد منهم التي تساهم برفع حاصل اللائحة
وقال إنه لن يجيب على اتهامات الوزير ميشال فرعون فقربه من الناس في الاشرفية ساهم بان يعرف اكثر كل حاجات مناطق الدائرة الاولى والمبادرات الفردية التي قام بها مع فريق عمله والمتطوعين ساعدت بالحصول على تعهد من البلدية لتقديم المزيد من الخدمات.

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