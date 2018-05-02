مكتب الحريري يوضح مسألة طلاء جمل وخراف باللون الازرق

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أصدر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد رفيق الحريري البيان الاتي: "خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لصيدا، قام بعض المواطنين المتحمسين، وبمبادرة فردية منهم، بطلاء جمل وبعض الخرفان باللون الأزرق.

وأدى نشر هذه الصور إلى إبلاغ جمعية "أنيمالز ليبانون" مشكورة، مكتب الرئيس الحريري بالأمر، ما استدعى اتصالات لشكر المواطنين على عاطفتهم، مع التمني عليهم بالتعبير عن هذه المحبة بوسائل أخرى لا تتعارض مع مبدأ الرفق بالحيوان، الذي يعتبر الرئيس الحريري من المتمسكين به، بشهادة الجمعية نفسها، وهو ما اقتضى التوضيح".