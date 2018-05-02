A + A -

مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

بعيداً من أخبار التهويل والتهديد، التي لنا وقفةٌ معها في سياق النشرة، يومان فقط، ويدخل لبنان مرحلة الصمت الانتخابي.

أربع وعشرون ساعة يُفترض باللبنانيين أن يتخذوها فرصة سانحة، بعيداً من ضجيج المهرجانات، وأزيز المواقف، للتفكير بهدوء.

أربع وعشرون ساعة، تغيب فيها أخبار اللقاءات والخلوات والمشاورات، إلا بين الناخب وضميره، وبينَهُ وبين عقله.

أيَّ لائحة أنتخَب يوم الأحد؟ ولِمَن أمنح صوتيَ التفضيلي؟

سؤالان لن تكون الإجابةُ عليهِما صعبة، إذا أحسن اللبنانيون استجماع الذاكرة، بِلمحة عن الماضي، ونظرة في الحاضر، ورؤيا للمستقبل.

في السابع من أيار، لن ينفع الندم.

أما في السادس منهُ، فلا شيء ينفع سوى المشاركة الكثيفة في الاقتراع، لِمن لا يخجل حاضِرُه بماضيه، ولن يستحي مستقبلُه من حاضِره.