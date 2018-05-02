إجراءات على المواطنين التقيّد بها خلال فترة الانتخابات النيابية

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صـدر عن المديرية العامة لقوى الامـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بناءً على القرارات الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات الاستاذ نهاد المشنوق، ولمناسبة إجراء الانتخابات النيابية 2018 على مرحلة واحدة في كل المحافظات، وذلك يوم الأحد 6/5/2018.

ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إجراءات وتدابير، وفقاً لما يلي:

أولاً: يُمنع سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية، اعتباراً من الساعة 12.00 من يوم الجمعة 4/5/2018، ولغاية الساعة 9.00 من يوم الاثنين 7/5/2018.

ثانياً: يُمنع سير الدراجات الآلية على الأراضي اللبنانية، اعتباراً من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 24.00 من تاريخ 6/5/2018.

ثالثاً: يُمنع سير المواكب السيّارة على الأراضي اللبنانية اعتباراً من الساعة 7.00 من تاريخ 5/5/2018 ولغاية الساعة 8.00 من تاريخ 8/5/2018.

رابعاً: توقف الأعمال في ورش البناء على الأراضي اللبنانية، أيام الجمعة والسبت والأحد، في 4-5-6/5/2018.

خامساً: تُقفل الملاهي الليليّة (Night Club) فقط مساء يوم السبت في 5/5/2018.

سادساً: تُقفل المطاعم والمقاهي فقط اعتباراً من الساعة 1.00 من بعد منتصف ليل السبت / الأحد 5-6/5/2018.