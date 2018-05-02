عشية الصمت الانتخابي.... إدكار طرابلسي: صوت البيارتة.. لمن يجب إيصاله للندوة البرلمانية

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إعتبر القسيس الدكتور إدكار طرابلسي مرشح التيار الوطني الحر على لائحة "وحدة بيروت" في دائرة بيروت الثانية، ان على الناخب المسيحي ألا يجعل يوم الاحد المقبل يمرّ من دون أن يقول كلمته ويعبّر عن رأيه بما يمليه عليه ضميره لأن لصوته قيمة كبرى وضرورية في هذا الاستحقاق ولا سيما في هذا الجزء الغالي من العاصمة التي تمثّل منارة لبنان وأمثولة في العيش المشترك.

وشدد القسيس طرابلسي على ان حماوة المعركة الانتخابية في دائرة بيروت الثانية خير دليل على ما نقوله، لذا فالمطلوب التصويت بكثافة والتمييز بين من يطلق الوعود والشعارات الرنانة وبين من عمل ويعمل ليلا ونهارا في سبيل الانسان، من دون أي تفرقة على مدى سنوات يشهد لها القاصي والداني.

ووجه طرابلسي التهنئة للعمال في عيدهم مطالبا بحماية لقمة عيشهم وأعمالهم من المنافسة الاجنبية غير المبررة.