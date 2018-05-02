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الوزير نقولا صحناوي يحيي شهداء الإبادة الأرمنية ويشدد على ضرورة اعتراف جميع دول العالم بهذه الإبادة

2
MAY
2018
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يوم كان نائب رئيس التيار الوطني الحر نقولا صحناوي وزيراً للاتصالات، قام بمبادرة فردية أراد من خلالها تخليد ذكرى الابادة الارمنية في لفتة احترام للشعب الارمني الذي أصبح جزءاً من النسيج اللبناني، ولكنه لم ينسَ ما حل بأرض أجداده وما زال يسعى للاعتراف بهذه الابادة إحتراماً لتاريخ من التضحيات والنضال.
 
هذه المبادرة عبارة عن طابع بقيمة ألفي ليرة لبنانية ويحمل صورة لتمثال شهداء الابادة الارمنية أصدره حينذاك.
 
وتحت عنوان " لتضل الذكرى مطبوعة " قام الوزير نقولا صحناوي في الذكرى الثالثة بعد المئة من هذا العام بإعادة توزيع هذا الطابع ملصقاً على بطاقة بريدية كتحية للشهداء والتشديد على ضرورة اعتراف جميع دول العالم بالابادة.
 
وبالرغم من كل الاعتراضات التي واجهته في تلك الآونة حول حيثيات إصدار هذا الطابع أصر الوزير على استكمال المشروع إيماناً منه باهمية العيش المشترك بين كل مكونات المجتمع وأكمل لفتته في آخر إطلالة له عبر الفايسبوك حيث جال على متحف آرام بازيكيان لايتام الابادة الارمنية في جبيل مؤكداً على أهمية الحفاظ على الهوية.
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