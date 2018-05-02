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رسالة من نازك الحريري الى الوزير باسيل.. ماذا جاء فيها؟!

2
MAY
2018
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تلقّى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل رسالة من السيدة نازك رفيق الحريري هنأته فيها على  إنجاز عملية انتخاب اللبنانيين المنتشرين في دول العالم.
 
 
واشارت السيدة الحريري الى انها تابعت باهتمام هذه العملية الديمقراطية الوطنية"  التي تضمن لابنائنا في دول الاستقبال حق المشاركة في تحديد مستقبلهم ومستقبل وطنهم وتحفظ لهم حرية رأيهم وتعبيرهم وإن كانوا خارج حدود الوطن".
 
 
وتابعت في رسالتها: "اود ان اقول لكم بلسان حال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إن هذه السابقة التاريخية التي أثمرتها جهودكم الحثيثة، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبتوجيهاته الحكيمة، تساهم في رسم معالم لبنان المتجدّد الذي عمل من اجله شهيدنا الكبير الرئيس رفيق الحريري وبذل عمره وحياته حتى الشهادة ليشهد قيام دولة ديمقراطية تضمن حقوق مواطنيها وحرياتهم على امتداد حدود أرض الوطن وفي المهجر ايضا."
 
 
وأكدت السيدة الحريري في رسالتها الى ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري حرص حرصا شديدا على دعم دور "اهلنا في دول  الانتشار والتواصل معهم وكان في كل زيارة خارجية يقوم بها يخصص ابناء الجالية بلقاءات مطولة وينصت لهواجسهم ويتبادل  معهم الآراء لاستثمارها  في خدمة لبنان".
 
 
وفي ختام رسالتها جددت السيدة الحريري  التهنئة والتقدير للوزير باسيل  متمنية ان تُثمر جهوده خيرا وأن "تبقى مسيرته الوطنية مكلّلة بالنجاح في خدمة بلدنا الحبيب لبنان وشعبنا الطيب".
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