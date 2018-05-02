هكذا سيكون طقس بداية شهر أيّار

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان لبنان انقسم في اول ايام أيار الى قسمين: قسم شتوي بمناطقه الشمالية والبقاعية التي شهدت امطاراً غزيرة وعواصف وعدية وتساقطاً للبرد، والقسم الثاني بمناطقه الساحلية والجنوبية حيث قضى الكثيرون عطلتهم على البحر.

شهدت المناطق الشمالية والبقاعية الشمالية سيولاً تمدّدت نحو دمشق فارتفع منسوب المياه على الطرقات في العاصمة السورية جراء الأمطار التي تخطت 50 مم في ساعة، وشاهدنا كيف تحوّلت الى احواض سباحة للأطفال.

لكن كيف سيتابع الطقس في الأيام المقبلة؟

تدخل موجة الغبار المنتظر قدومها من سيناء ظهر اليوم وتغطي لبنان والدول العربية ويتحول قسم منها في شمال شرق السعودية الى عاصفة رملية تطال جنوب الأردن، ويبقى الطقس مغبراً في لبنان وسوريا حتى مساء الخميس، وتشتد الكتلة الحارة اعتباراً من ظهر الأربعاء وتنحسر يوم الأحد موعد وصول الأمطار الى المنطقة مع انخفاض بدرجات الحرارة.

طقس يوم الخميس غائم، مغبرّ، وحار، تتكدس الغيوم الركامية في شمال البلد والبقاع ودمشق بعد الظهر ويُحتمل ان تتساقط امطار محلية في بعض المناطق مصحوبة بعواصف رعدية.

الحرارة على الساحل: 31 /23

على الجبال 1200 متر: 25/17

في البقاع: 30/18

الرطوبة 45%

الرياح جنوبية شرقية ظهراً تتحول الى شمالية بعد الظهر سرعتها بين 25 و 45 كلم في الساعة

الضغط الجوّي: 1009hpa

تنتظر مناطق الشرق الأوسط وصول حالات عدم استقرار مطلع الأسبوع المقبل بسبب منخفض جوّي سيضرب تركيا وسيكون مترافقاً مع غبار من شمال ليبيا ومصر.