living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هكذا سيكون طقس بداية شهر أيّار

2
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان لبنان انقسم في اول ايام أيار الى قسمين: قسم شتوي بمناطقه الشمالية والبقاعية التي شهدت امطاراً غزيرة وعواصف وعدية وتساقطاً للبرد، والقسم الثاني بمناطقه الساحلية والجنوبية حيث قضى الكثيرون عطلتهم على البحر.

 

شهدت المناطق الشمالية والبقاعية الشمالية سيولاً تمدّدت نحو دمشق فارتفع منسوب المياه على الطرقات في العاصمة السورية جراء الأمطار التي تخطت 50 مم في ساعة، وشاهدنا كيف تحوّلت الى احواض سباحة للأطفال.

 

لكن كيف سيتابع الطقس في الأيام المقبلة؟

تدخل موجة الغبار المنتظر قدومها من سيناء ظهر اليوم وتغطي لبنان والدول العربية ويتحول قسم منها في شمال شرق السعودية الى عاصفة رملية تطال جنوب الأردن، ويبقى الطقس مغبراً في لبنان وسوريا حتى مساء الخميس، وتشتد الكتلة الحارة اعتباراً من ظهر الأربعاء وتنحسر يوم الأحد موعد وصول الأمطار الى المنطقة مع انخفاض بدرجات الحرارة.

 

طقس يوم الخميس غائم، مغبرّ، وحار، تتكدس الغيوم الركامية في شمال البلد والبقاع ودمشق بعد الظهر ويُحتمل ان تتساقط امطار محلية في بعض المناطق مصحوبة بعواصف رعدية.

 

الحرارة على الساحل: 31 /23

على الجبال 1200 متر: 25/17

في البقاع: 30/18

الرطوبة 45%

الرياح جنوبية شرقية ظهراً تتحول الى شمالية بعد الظهر سرعتها بين 25 و 45 كلم في الساعة

 الضغط الجوّي: 1009hpa

 

تنتظر مناطق الشرق الأوسط وصول حالات عدم استقرار مطلع الأسبوع المقبل بسبب منخفض جوّي سيضرب تركيا وسيكون مترافقاً مع غبار من شمال ليبيا ومصر.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout