بالصور - حادث مروّع على أوتوستراد الضبية.. بسبب الغبار!

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وقع حادث سير مروّع منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، بين 3 سيارات على أوتوستراد الضبية - المتن، مقابل شركة المياه، وفق ما أفاد موقع "رادار سكوب".



وهرعت إلى المكان سيارات الإسعاف في الصليب الأحمر، حيث تمّت معالجة إصابة ميدانياً، فيما جرى نقل مصاب إلى أحد مستشفيات المنطقة، وقد تسبب الحادث بأضرار مادية جسيمة.



وأفاد المتسبّب بالحادث والذي كان يقود سيارة مكشوفة، بأنّ كثرة الغبار تسبّبت في حجب الرؤية أمامه بعدما دخل بعض منها في عينيه، فارتبك واصطدم بسيارة نوع "سوزوكي" التي فقد سائقها السيطرة عليها وانحرفت عن مسارها لأمتار عدّة لتصطدم فيها سيارة نوع "مرسيدس".



(رادار سكوب)